Taylor Swift se cae de culo en pleno concierto

Taylor Swift pone toda la carne en el asador en sus conciertos, con potentes coreografías junto al harén de bailarines que la acompañan. Su gira Reputation Tour está siendo todo un éxito y varios artistas se han subido a cantar con ella. Robbie Williams o Selena Gomez son algunos de ellos.

Sin embargo, no todo sale siempre a pedir de boca. La cantante tuvo un pequeño traspiés durante su interpretación del tema 'Call It What You Want' que no pasó desapercibido entre los asistentes. Además, como era de esperar, el momento quedó registrado por uno de los cientos de teléfonos móviles que apuntaban en ese momento hacia la cantante. Rápidamente el vídeo corrió como la pólvora por las redes sociales.

Eso sí, la cantante no tardó ni un segundo en ponerse de pie y retomar el show como si no hubiera pasado nada, siguiendo con la coreografía junto a uno de sus bailarines. ¡Gajes del oficio!

