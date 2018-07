THE SHOW MUST GO ON

Shawn Mendes se cae en el escenario al tratar de saltar durante un concierto

El cantante Shawn Mendes ha vivido sobre el escenario uno de esos momentos 'tierra trágame' que a ningún artista le gustaría protagonizar. El cantante tuvo un pequeño traspiés que fue grabado y el vídeo se ha hecho viral.

@europa_fm | Madrid | Actualizado el 12/07/2018 a las 21:33 horas