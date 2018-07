Taylor Swift canta y baila junto a un niño con cáncer

Taylor Swift está preparando su nuevo trabajo, que sucederá al exitoso Red, pero también tiene tiempo para visitar a aquellos que, por desgracia, no se pueden acercar a sus conciertos. La artista visitó a uno de sus seguidores más especiales Jordan Nickerson, un niño de siete años enfermo de leucemia, ingresado en el Hospital Infantil de Boston en Estados Unidos. La cantante norteamericana siempre ha destacado por su labor filantrópica, desde hace dos años lidera la lista de celebridades más caritativas.

Jordan, cumplió su sueño de conocer a su cantante favorita. Taylor se muestra encantadora en todo momento, habla con Jordan sobre lo fans que son de Spiderman. Swift le pide su canción favorita a Jordan pero él prefiere que sea la propia artista que elija así que juntos bailan y cantan We are never ever getting back together. Después Jordan le enseño el hospital a la artista y aprovecharon para jugar al hockey de mesa, estuvieron todo el día juntos.

No fue la única visita en el Hospital de Boston. Además de visitar a Jordan, Taylor Swift cantó Someone Like You de Adele junto a otro paciente del hospital que tocaba el piano. Un gesto precioso de la compositora de temas como Red, 22 o Mean.

Taylor combina su lado más solidario con la preparación de su nuevo disco. La artista colgó un vídeo en Instagram pulsando el número 18 de un ascensor y el texto "primera pista". ¿Sacará el 18 de agosto su nuevo single?