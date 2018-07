Taylor Swift consigue el número 1 en iTunes con una canción en silencio

Taylor Swift se encuentra en plena promoción de su inminente álbum 1989 y ahora es noticia por conseguir el número 1 en iTunes con... ¡8 segundos de silencio!

Se supone que por error apareció en esta plataforma de venta de música digital una canción de la artista titulada Track 3, aunque tan solo se trataba de 8 segundos de silencio.

Aún así, sus fans se volvieron locos comprando el tema, que costaba 1,29 dólares, colocándolo en el número 1 y dejando por debajo otras canciones reales de la artista como Shake it off, Welcome to new York o Out of the woods que sí que pertenecen a su próximo álbum.