Taylor Swift se lleva a sus padres al afterparty de la Super Bowl y su reacción no tiene desperdicio

La resaca de la victoria de los Kansas City Chiefs en la Super Bowl sigue en el aire, igual que la resaca de la fiesta que se pegaron Travis Kelce y Taylor Swift una vez terminó el partido.

El equipo de Travis Kelce no consiguió la victoria hasta el último momento y la tensión se vivió en las gradas pero también en los palcos VIP, donde Taylor Swift apoyó a su chico junto a Blake Lively, Lana del Rey o Ice Spice. Una vez se proclamó el triunfo, la cantante saltó al campo para protagonizar "el beso de la victoria", y más tarde todos se desplazaron a celebrarlo en la noche de Las Vegas.

En primer lugar, los jugadores y sus familias acudieron al Zouk Nightclub, con The Chainsmokers como DJs amenizando la velada. Bailaron, disfrutaron, y se dedicaron You Belong with Me señalándose mutuamente. Un gesto que no pasó desapercibido para los asistentes. También bailaron juntos un remix de Love Story, una de las canciones más icónicas de Swift.

La segunda parada de la noche tuvo lugar en el XS Nightclub del Wynn , donde tanto los jugadores como el resto de invitados ocuparon unos reservados para disfrutar con mayor tranquilidad y sin aglomeraciones. Allí fue donde los padres de Taylor, Andrea y Scott, se quedaron en shock con el ambiente festivo, las copas, las botellas... Hasta la propia Taylor Swift bromeó con la reacción de sus padres en un divertido TikTok.

Sobre las imágenes del vídeo, que muestran el jolgorio del que estaban disfrutando, Taylor escribió: "Es una fiesta de amigos y familiares", dijeron... "Trae a tus padres", dijeron".

Una broma realmente ocurrente que retrata lo absurdo de la ubicación de la familia de Swift, sobre todo para la propia cantante, que es evidente que llevaba unas copas de más.

