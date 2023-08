Taylor Swift registra la marca comercial de Debut, 'Reputation' y '1989': ¿Cuál será su próximo lanzamiento?

Taylor Swift está a tres álbumes de convertirse en la dueña de toda su discografía.

Tras regrabar Frearless, Red y Speak Now bajo el sello Taylor's Version durante estos últimos años, llega el turno de 1989, Reputation y su álbum debut, Taylor Swift.

En los últimos días la artista ha comercializado la marca de estos tres últimos proyectos y eso ha descolocado a sus fans sobre cuál de los tres discos será el próximo en ver la luz.

Los easter eggs de su próxima regrabación

El 7 de julio de 2023 la artista lanzó el videoclip de I can see you, una de las canciones que escribió en 2010 pero que descartó a la hora de incluir en su tercer álbum de estudio.

En este videoclip, Taylor representa lo que significó para ella dejar atrás toda su música, pero finalmente termina rescatando Speak Now, su último lanzmiento bajo el sello Taylor's Version acompañada de Taylor Lautner y Joey King.

Durante esta hazaña, podemos ver diferentes easter eggs sobre 1989, uno de los tres álbumes de la artista que aún no ha sido regrabado.

Todo apuntaba a que Blank Space, Shake it off o Wildest Dreams estarían de vuelta dentro de poco, sobre todo después de que la cuenta de Sofistadium, —el estadio de Los Angeles en el que tendrá lugar The Eras Tour— publicase sin lugar a dudas que 1989 tendría su Taylor's version próximamente.

Tras comercializar las marcas de debut y Reputation, han surgido las dudas sobre cuál de estos tres albumes será el próximo en ser regrabado. Lo que está claro es que la artista no pierde el tiempo y ya tiene las manos en la masa en su próxima Taylor's Version, pues los paparazzi le han fotografiado de camino al estudio de grabación en LA.

¿Y tú, cuál de los tres discos esperas que sea su nuevo lanzamiento?