¿Llega '1989 (Taylor's Version)'? Las pistas que Taylor Swift ha dado recientemente

Termina la gira The Eras Tour en EEUU y parece que Taylor Swift tiene previsto dar una gran sorpresa a sus fans. En los últimos días, se ha rumoreado mucho con el anuncio del lanzamiento del disco 1989 (Taylor's Version) y hay varios detalles que han dejado claro que será así.

Taylor Swift ha vuelto a tomar las riendas de su carrera musical después de los escándalos vividos con su exproductor Scooter Braun. Desde 2020, la cantante ya ha republicado tres de sus discos -Fearless, Red y Speak Now- para poder ser ella la única que se beneficie de estos.

Todavía faltan tres más (Taylor Swift, Reputation y 1989), pero las redes conocen muy bien los movimientos de la estadounidense y desde hace semanas se rumorea que el anuncio del lanzamiento del último mencionado está más cerca de lo esperado. El álbum incluye algunos de los temas más populares suyos como Blank Space, Wildest Dreams o Shake it off.

No hay confirmación oficial para la fecha del reestreno del disco, aunque ya empieza a circular información bastante valiosa. Repasamos todo lo que se sabe sobre 1989 (Taylor's Version).

Las pistas sobre el anuncio de '1989 (Taylor's Version)'

El 8 de julio, Taylor estrenó el videoclip de I can see you y en uno de sus frames se puede ver bastante claro que el puente tiene un cartel en el que dice 1989 TV. ¿Se trata de una señal de que nos acercamos a esto?

Los fans más avispados se dieron cuenta también que se quitó de sus redes sociales la portada de Speak Now, el disco que acababa de relanzar, así que damos por hecho que ya hemos cerrado esa etapa y nos dirigiremos a una nueva. No se sabe todavía a cual nos arrimamos.

Pero el mensaje claro lo ha publicado la cuenta oficial del SoFi Stadium, el estadio en el que va a actuar durante los próximos seis días en Los Ángeles. En el post de Instagram se puede ver una caseta de socorristas de playa con la frase '1989 (Taylor's Version)' y en otra imagen aparece escrito en una estrella del paseo de la fama 'Wildest dreams (Taylor's Version)'.

Las pistas son más que evidentes y todo apunta a que en breves recibiremos una confirmación oficial del relanzamiento de este disco de Taylor Swift.

Tras estos conciertos, la cantante continuará con su gira en México y Argentina.