Taylor Swift se viste de sirenita para recibir al 2019 con una fiesta por todo lo alto

La cantante celebró la llegada del 2019 con una fiesta de disfraces a la que no faltaron sus besties y amigos más cercanos. Vestida de La Sirenita , Taylor Swift compartió varias imágenes de la celebración, a la que también asistieron Gigi Hadid , Blake Lively y Ryan Reynolds entre otros.

Disfrazados de "sus héroes de la infancia" despidieron el 2018 Taylor Swift y algunos de sus mejores amigos rodeados de comida y ¡mucha pizza! "Mary Poppins, Audrey, Ariel, Frizzle, Cinderella, Gwen, Mr. Toad, Avril, Nancy Drew, Posh Spice, Rizzo, Frida Kahlo, Steve Irwin, Dorothy", escribió la cantante junto a varias fotos publicadas en sus redes sociales. "Este año nuevo decidimos vestirnos como nuestros héroes de la infancia. Enviándoles todo el amor y la esperanza para 2019".

Taylor eligió vestirse como Ariel de La Sirenita, mientras que pudimos ver a Blake Lively como Dorothy de El Mago de Oz, una genial Gigi Hadid como Mary Poppins, o a Ryan Reynolds como... ¿Ryan Reynolds? Creo que no se enteró de qué iba la fiesta, ¡no me extraña que le des al 'alpiste'! Anda que no leerte la invitación...

MÁS TAYLOR EN NETFLIX

Netflix para acaba de publicar Taylor Swift Reputation Stadium Tour, un reportaje grabado en el concierto de la gira de la cantante en Dallas, Estados Unidos, y en el que los seguidores de la cantante pueden revivir sus grandes éxitos.