Teddy Swims superó sus demonios internos a través de la música

El artista ha hablado abiertamente sobre sus propias luchas, relacionadas con el abuso de sustancias y alcohol, en una sincera entrevista donde ha recordado cómo se encontraba cuando componía I've Tried Everything But Therapy (Parte 1) .

Teddy Swims ya no huye de nada. Su historia de superación llega después de publicar la secuela I've Tried Everything But Therapy, Partes 1 y 2, lanzadas en 2023 y 2025.

Componer se convirtió en su tabla de salvación. Así lo recuerda en una entrevista con la revista People, donde ha confesado que cuando trabajaba para el primer álbum se encontraba en "un lugar oscuro". De hecho, la canción más popular de este proyecto se llama Lose Control (Perdiendo el control).

"En el primer álbum, estaba realmente en un lugar muy oscuro, y lo estaba afrontando desde una ruptura muy difícil, escribiendo todas estas canciones sobre eso. Simplemente, no estaba bien espiritualmente, emocionalmente, físicamente, mentalmente — todo era poco saludable", explica Swims, convertido ahora en una de las grandes voces que mezclan R&B, pop y soul. "A medida que pasaba por mi proceso de sanación, escribía la Parte 2".

"Estaba bebiendo mucho. También era mucho abuso de sustancias", comparte Swims, abriéndose sin pudor sobre su relación cocaína. "Tenía terror al sueño porque siempre tenía estas pesadillas. Hacía lo que fuera para no dormir y no enfrentar lo que estaba frente a mí. Estar rodeado de gente todo el tiempo, salir de fiesta muy a menudo, nunca estar solo y nunca enfrentarme a mí mismo", reconoce.

Sin haberlo buscado, el estadounidense se dio cuenta de que cada disco relataba momentos personales radicalmente opuestos. La Parte 1 es el infierno y la Parte 2 es la salvación. Además, pronto su casa se llenará de pañales. Su novia Raiche Wright está embarazada de su primer hijo, que se espera que nazca en junio. "Ella me dijo, mira, vamos a tener un bebé. Quiero que nuestra comunicación sea lo mejor posible, asegurarme de que ambos seamos comunicativos y que traigamos a este bebé al ambiente más seguro y dulce en casa", recuerda Swims, que le dijo Wright reflexionando sobre la paternidad que están a punto de empezar a vivir.

Teddy Swims y Raiche Wright | Getty

"¡He ido a terapia! Lo he probado. Me he vuelto a enamorar, y tengo un hijo en camino, y hay tantos éxitos", celebra para luego mandar un mensaje de esperanza. "Solo espero haberme enseñado a mí mismo, pero también al público, que al otro lado de todo ese caos y dolor, hay amor, apoyo y familia", algo que asegura que se puede conseguir disfrutar "si simplemente sigues el curso y no dejas que eso te mate".

De manera simultánea, el crecimiento personal llegó de la mano del laboral. Y si antes acudía al alcohol y las drogas para calmar sus demonios, ahora tiene una relación mucho más saludable con este tipo de vicios. "Ya no lo estoy usando como una muleta emocional. Quiero decir, definitivamente me encanta tomarme mi tequila y me encanta abrirme una Miller High Life. ¡No me malinterpretes!", le cuenta a People entre risas, "pero ya no es una herramienta necesaria. Ya no necesito algo que me adormezca. Ya no me estoy anestesiando ni huyendo de nada".