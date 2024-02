La teoría del albatros revela el verdadero significado de 'The Tortured Poets Department' de Taylor Swift

Ya sabemos que Taylor Swift es una mastermind , y no da un paso en vano. Por eso, tras anunciar la nueva edición de su disco The Albatross , han comenzado a surgir teorías swifties sobre este proyecto. ¿Serán meras ilusiones o se trata realmente de uno de los famosos easter eggs de la cantante?

El 5 de febrero de 2024, durante la celebración de la 66.ª edición de los Premios Grammy, Taylor Swift gritó al mundo que el 19 de abril lanzaría su onceavo álbum de estudio The tortured poets department.

Pese a que sus fans estaban convencidos de que la artista anunciaría Reputation (Taylor's Version), pero se encontraron con algo mucho mejor. Después de que Taylor anunciase la buena nueva, publicó la portada del disco, y la estética del álbum se fue definiendo poco a poco.

La artista contó que de álbum comenzó a escribirlo hace dos años, misma fecha en la que compuso You're losing me, y todas las miradas fueron a parar en Joe Alwyn, expareja de la cantante.

Pero la prueba más fehaciente de que es un disco dedicado a su ex es el propio título, y es que el actor tiene un grupo de WhatsApp con Paul Mescal y Andrew Scott llamado The Tortured Man Club, según contó el mismo en una entrevista con Variety.

Su look de los Grammy, el primer easter egg

La artista apareció en la gala de los Grammy con un look que no dejó a nadie indiferente, pero que escondía mucho detrás de ese vestido de cola, esos largos guantes, y esas joyas.

Después de publicar el tracklist del disco, se descubrió que, de alguna manera, la intérprete de Midnights estaba haciendo referencia a su álbum con su look de los premios.

Por una parte, descubrimos que se homenajeó en uno de los estilismos de Clara Bown —a la que le ha escrito una canción en TTPD— con sus joyas, en concreto el collar reloj que llevaba a modo de chocker en el cuello. Pero por otra, tal vez hemos podido conocer el verdadero significado del álbum.

La teoría del albatros

Al igual que otros discos de la cantante, The Tortured Poets Department, tiene varias ediciones: The Manusctipt, The Botler y The Albatross, y esta última es de la que nace la teoría del albatros.

Según National Geographic, "los albatros son animales monogámicos. De hecho, figuran entre las pocas especies de aves que escogen una pareja para toda la vida. Sin embargo, cuando las hembras perciben que el comportamiento del macho no es el adecuado, no escatiman en separarse de ellos".

Por las teorías swifties sabemos que Joe Alwyn podría haberle sido infiel a la cantante y esta, ya harta, terminó de romper la relación.

Además, según detalla Ecología Verde, una vez dejan a sus padres, los albatros pueden volar durante seis años seguidos, y "solo tocarán tierra en su primera temporada reproductiva, cuando estén listos y maduros sexualmente para empezar a reproducirse".

Taylor y Joe estuvieron en una relación durante seis años y después rompieron. Poco tiempo después ella comenzó a salir con Travis Kelce tras un breve romance con Matty Healy.

También hemos podido descubrir que el vestido y los guantes estaban inspiradas en esta ave, el cuerpo blanco es el vestido, y las alas negras son los guantes.

Este pájaro podría convertirse en alguno de los icónicos animales relacionados con Taylor Swift, como las gaviotas de 1989, el gato de Karma o la serpiente de Reputation, y su significado podría ir más allá de lo sentimental, como ha detallado Taylor Swift México a través de X: desde un hotel en Coney Island, pasando por un poema y el pájaro.

¿Te gustaría que fuese real esta teoría?