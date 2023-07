Tini rompe a llorar en un concierto tras recibir un emotivo mensaje de Alejandro Sanz

Tini está conquistando España. La cantante argentina lleva varias semanas dando conciertos en nuestro país como parte del TINI Tour y fecha tras fecha, ha demostrado que es una auténtica estrella.

En sus shows, tiene acostumbrados a sus fans a versionar Corazón partío, el popular tema que Alejandro Sanz lanzó en 1997. Sin duda es uno de los momentos más esperados y Twitter suele llenarse de videos tras estas cover.

Alejandro Sanz ha querido tener un bonito gesto con ella después de estar cantando su single durante tantos conciertos y le ha mandado por sorpresa un emotivo video, que se ha proyectado durante el último show de la argentina en Murcia.

"Te quiero mucho, te lo agradezco además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, de tu público y disfruta de este que es también tu país. Te quiero mucho", fueron las palabras que el madrileño le ha dedicado.

Ella no se lo esperaba y ha terminado llorando desconsolada. Incluso ha tenido que abrazarse a su guitarrista.

De qué se conocen Tini y Alejandro Sanz

Tini y Alejandro Sanz se conocieron en 2020 gracias a su participación en La Voz. Él era el coach y ella su asesora. Poco a poco, se volvieron más cercanos y el mismo año lanzaron su primera colaboración Un beso en Madrid.

"Durante el programa le mandé al WhatsApp la canción para ver si le gustaba", explicó ella y él respondió: "Cuando la escuché no dudé en colaborar con ella. Me encantó. Le dije queme dejase unos días trabajar con ella y ha sido una canción muy particular que ha tenido una gran acogida".

La amistad de Tini y Alejandro Sanz traspasa fronteras. Se conocen desde hace poco, pero desde ese momento se han convertido en inseparables y han llegado incluso a enviarse bonitos mensajes en conciertos.