"No lo tiré al agua:" Bad Bunny se defiende y da su versión sobre la polémica del móvil que arrebató a una fan

Luis Miguel, Radiohead, Peso Pluma, Peso Frontera... Bad Bunny ha contado en una extensa entrevista con la revista Rolling Stone cuáles son los artistas que más escucha en la actualidad, la música que le inspira para seguir creando de cara a un posible -y de momento misterioso- nuevo álbum.

El conejo malo, que ha ganado la fama internacional en pocos años, da "gracias a la vida" por poder dedicarse a lo que más le gusta. Su último LP, Un verano sin ti, ostenta el título del disco más escuchado de un artista masculo en las plataformas en 2022, un hito que no está al alcance de cualquiera. En el terreno femenino, es Taylor Swift y su álbum Midnights la que conora la industria musical a dia de hoy.

En la charla, Bad Bunny ha recordado una polémica por la que fue criticado duramente a principios de 2023. Cuando las imágenes salieron a la luz, el escándalo en redes fue mayúsculo y las críticas fueron numerosísimas. En ellas, se veía al conejo malo agarrando el teléfono móvil de una seguidora y quitándoselo de las manos para luego lanzarlo lejos de él.

Aunque a simple vista se veía que el de Puerto Rico estaba siendo asediado por un grupo de fans mientras paseaba tranquilamente, muchos apuntaron que esto no justificaba su mal comportamiento. Él se defendió en redes: "La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", escribió junto al hastag #Sincojonesmetiene.

Seis meses después de aquella polémica -una de las más populares en cuanto a artistas latinos- el cantante ha vuelto a defenderse y dar su versión de los hechos, animando a la joven perjudicada a aclarar el asunto con más concrección.

"Ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho. Yo no lo tiré al agua. Lo tiré para un arbusto", dijo, instando a la seguidora a dar su versión: "debería subir el vídeo. Ella lo tiene"

Según su testimonio, se mostró amable con aquel grupo de fans, pero ella no actuó igual. "La gente estaba grabando y yo saludaba, '¡Qué lo qué!', por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo", explica antes de confirmar que se arrepintió de su descaro horas más tarde. "Al otro día, al otro día", confiesa.

A finales del año pasado, en una entrevista para Billbord, el cantante aseguraba que este 2023 se tomaría un descanso temporal.

"Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua", confesaba el artista, que en todo momento deja entrever que se trata de un patrón temporal y no definitivo.