Todas las declaraciones de Leire que hacían prever su adiós de La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez ha abandonado La Oreja de Van Gogh y la noticia ha sacudido la actualidad musical española. La trayectoria de la donostiarra en una de las bandas más icónicas del pop en España de las últimas décadas comenzó hace 17 años tras la separación del grupo de su anterior vocalista, Amaia Montero, y desde entonces ha sido la encargada de cantar las letras de sus últimos cuatro álbumes.

Sin embargo, desde hace un tiempo Leire Martínez ha expresado en diversas entrevistas cómo ha afrontado su papel dentro del grupo, deslizando que han existido discrepancias y dificultades por su rol en La Oreja de Van Gogh.

Hace dos años, la cantante declaró su admiración por la vocalista original de la banda, añadiendo que le hubiese gustado tomar un café con ella"y me que contase su experiencia, pero fue algo que no surgió".

Una conversación que a buen seguro le hubiese hecho tener una perspectiva más global de su posición. "Hemos ocupado el mismo lugar en un grupo y empatizo con ella muchas veces. Ser la única mujer en un grupo de hombres, al ritmo al que se trabaja, tener que dar la cara en ciertos momentos…", indicó.

Unas palabras que llamaron la atención a muchos fans del grupo por la semejanza del tono empleado por Amaia Montero en otra entrevista con Risto Mejide. "Yo era... No como una hermana pequeña, pero sí una chica entre chicos", señaló en 2015.

Sin embargo, Leire Martínez dejó claro en 2022 que la retirada del grupo no pasaba por su cabeza. "Ella es ella con todo su mérito y con todo lo que ella hizo, y yo soy yo (indicó sobre sus diferentes roles en la banda). Miro hacia adelante. No voy a decir que no me planteara dejarlo, pero en firme nunca".

Más recientes, en cambio, han sido las palabras que Leire Martínez eligió para poner en valor su trabajo como vocalista de La Oreja de Van Gogh. "Es verdad que no me gustan las faltas de respeto. A mi que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. Quiero decir, si Amaia vuelve, pudiera ser verdad, o no... Yo es algo que ahora mismo no me planteo, y además será el grupo el que tenga que decir si esto va a ser así o no”, explicó con respecto al posible regreso, aupado por la opinión pública tras cantar en el concierto de Karol G en el Santiago bernabéu.

“A mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de ah, pues bien, qué maravilloso que vuelva. Pero bueno, ¿y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años. Me resulta feo eso, parece que no importa nada", indicó de forma muy tajante en la Televisión Navarra.

Desde entonces, ninguno de los integrantes del grupo han hecho ninguna declaración en la que se pudiese intuir el adiós de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, que finalmente se ha producido en el día de hoy.