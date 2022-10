La relación entre Amaia Montero y Leire Martínez, dos cantantes que han ocupado el mismo lugar en 'La Oreja de Van Gogh'

Han pasado 15 años desde que se produjo una de las rupturas más traumáticas del pop español.

Amaia Montero vivió con Xabier San Martín, Pablo Benegas, Haritz Garde y Álvaro Fuentes algo único, casi sin precedentes. Pasaron de ser compañeros de Universidad al grupo más escuchado en España. Fueron todo un fenómeno y muchas de las canciones de aquella época continuan siendo a día de hoy inolvidables himnos. Vendieron millones de copias de los cinco álbumes que editaron en su primera etapa. Dile al Sol (1998), El viaje de Copperport (2000) Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003) y Guapa (2006).

El calendario marcaba el año 2007 cuando la líder guipuzcoana decidía apartarse de los que habían compadres para emprender una carrera en solitario. Se despedía manifestando un "cariño de hermanos".

Contraportada de 'El Viaje de Copperpot' de La Oreja de Van Gogh // Sony Music

Ellos también lamentaron su marcha y se mostraron apesadumbrados. Más tarde, la cantante relataba en una entrevista con Risto Mejide que esta había sido la decisión "más dura" de su vida y que había sido motivada por un cúmulo "de circunstancias". "Quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugares distintos, queríamos cosas distintas", manifestó.

Solo un año tardaron San Martín, Benegas, Garde y Fuentes en escoger una sustituta para seguir con el proyecto de La Oreja de Van Gogh. La elegida era Leire Martínez, que se había dado a conocer en Factor X y que fue presentada al público como vocalista de la banda en el año 2008. Con ella han editado cuatro discos: A las cinco en el Astoria (2008), Cometas por el cielo (2012), El planeta imaginario (2016) y Un susurro en la tormenta (2020).

La Oreja de Van Gogh con Leire Martínez // GTRES

Su primer encuentro, de casualidad en el aeropuerto

Sentada en un chaise longue de color beige y frente a Risto Mejide, Montero explicó en el año 2015 cómo fue su primer encuentro con Leire Martínez. Aunque reconoció que le sentó mal que buscasen una sustituta "tan rápido", acepta que la banda tenía que seguir su camino, igual que hizo ella.

"No la conozco personalmente así que no puedo opinar. Bueno, sí, la conocí una vez. Te lo voy a contar, que no se lo he dicho a nadie. Fíjate como son las casualidades. Me acuerdo que me iba a grabar mi primer disco a Italia e iba a hacer la preproducción en Génova y luego grabábamos en Milán", recordó la artista.

La realidad superó cualquier ficción y se dio la casualidad de que se encontraron de la manera más inesperada. "Entonces llego al aeropuerto, a la T4, a coger mi avión a Génova. Estaba 'Génova' y al lado 'San Sebastián', los dos vuelos al lado. Ellos venían de grabar su primer disco con Leire cuando creo que todavía no se había anunciado que era Leire. Fue brutal, el Universo", dijo la gipuzocana.

"Nos encontramos allí y no nos habíamos visto desde el día del ascensor", añade Amaia Montero, que también a Risto le contó cómo fue esa despedida de sus excompañeros entre cuatro paredes en la que no pudo evitar echarse a llorar. "Reaccionamos bien pero no sabíamos qué hacer, fíjate las cosas del destino", rememoró.

La tensión del momento se redujo por la irrupción de un fan que, ajeno a la intrahistoria del momento, pidió una foto al grupo con Amaia Montero. "Nosotros ahí, con todo ese momento, haciéndonos una foto. Estábamos Xabi, Haritz y yo en el momento de la foto. Luego apareció Leire pero creo que no era público todavía lo de Leire. Les vi tres minutos, hola qué tal. Una conversación de dos minutos, muy cortés, por parte de las dos", explicó.

Ante tal confesión, Mejide aprovechaba para insistir y preguntar a Amaia si le había parecido buena sustituta. "Yo creo que el papel de ella era muy complicado. Ella ha cumplido muy bien el papel, lo ha hecho de manera correcta", terminó.

Los tuits de Amaia atacando a Leire en 2020

Años después de la despedida del grupo y con las canciones habiendo calado en el imaginario colectivo de toda una generación, Amaia Montero recurría a las redes sociales para lanzar indirectas que aunque no tenían destinatario aparente, sí escondían un claro objetivo.

Muchos fans se lo tomaron como una especie de ataque o revancha a La Oreja de Van Gogh. Aunque a día de hoy Amaia continúa con la cuenta cerrada, en el año 2020 escribía: "Quiero pensar que la vida es justa que el tiempo pone a cada uno en su lugar que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen y entonces es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde no pierdo la esperanza de que ocurra, ese día descansaré y se hará justicia", escribió Amaia Montero en un tuit.

Amaia Montero durante su concierto en Piélagos, Cantabria // Gtres

En el siguiente mensaje se revelaba la pista definitiva del destinatario de tan clara indirecta. Amaia hablaba de Leire Martínez, que en su Instagram solía utilizar el hastag #EasyLife (vida fácil). "Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario…tremendo!!!", publicó.

Tal fue la polémica que se formó en torno a estas declaraciones que Montero desactivó su cuenta, no sin antes dejar un revelador recadito. "Casi 13 años esquivando la pregunta del millón que todo el mundo me hace… Y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo... Me disparan a matar… No llevo el chaleco antibalas puesto así que adelante!!! Y no os dejéis nada por favor!!!", dijo.

En la actualidad: "Hay una relación correcta"

En estos años que han pasado desde el cambio de roles, Amaia Montero y Leire Martínez han coincido en varias ocasiones. Así lo revelaba la propia Leire Martínez en la primera entrevista da en 14 años hablando de su relación con la exvocalista de LODVG.

"Nos conocemos. Hemos coincidido varias veces. Hay una relación correcta, pero no hay una relación más allá", decía Martínez en Socialité.

En el mismo programa quiso abordar la cuestión de las firmas de discos. La propia Amaia Montero cargaba contra ella en Twitter en 2020 por firmar los álbumes antiguos de LODVG a pesar de que no haya participado en ellos.

Amaia Montero en Twitter en 2020 // Twitter @AmaiaMontero

"El disco cuando se vende es propiedad del que lo compra y esa persona decide quién quiere que se lo firme. Yo no hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos, pero si el propietario insiste, adelante", aclaraba la artista.

Leire dice que "empatiza" con Amaia: "No voy a decir que no me planteara dejarlo"

Leire Martínez mostró su respeto por Amaia y recalcó su admiración por ella como artista. De hecho, aseguraba que le hubiese gustado tomar un café con ella "y me que contase su experiencia, pero fue algo que no surgió".

Su aterrizaje en La Oreja de Van Gogh en 2008 no fue fácil de asimilar. Reconoce que los inicios fueron complicados por que todo el mundo opinaba y las comparaba a pesar de que ella no lo vivió como "una competición".

De hecho, Leire Martínez reconoce que ha empatizado con Montero en muchas ocasiones porque no es fácil ser mujer en una industria como la de la música. "Hemos ocupado el mismo lugar en un grupo y empatizo con ella muchas veces. Ser la única mujer en un grupo de hombres, al ritmo al que se trabaja, tener que dar la cara en ciertos momentos…", dice.

Martínez incluso llegó a pensar en dar marcha atrás. "Ella es ella con todo su mérito y con todo lo que ella hizo, y yo soy yo. Miro hacia adelante. No voy a decir que no me planteara dejarlo, pero en firme nunca", zanja.

Leire Martínez, en directo // GTRES

El parecido en sus testimonios, ¿síntoma de malestar con el grupo?

Estas últimas declaraciones de Leire Martínez hace unas semanas han sacudido a los seguidores más leales de La Oreja de Van Gogh.

A muchos les ha llamado la atención lo parecidas y similares que son las declaraciones de ambas vocalistas con tantos años de diferencia.

Amaia decía en su charla con Risto en 2015 que se sentía sola como mujer. "Yo era... No como una hermana pequeña, pero sí una chica entre chicos", señaló.

Las palabras de Leire Martínez ahora, 17 años después, no difieren mucho de las de la guipuzcoana. "Hemos ocupado el mismo lugar en un grupo y empatizo con ella muchas veces. Ser la única mujer en un grupo de hombres, al ritmo al que se trabaja, tener que dar la cara en ciertos momentos… La admiro y la respeto profundamente", aseguró.