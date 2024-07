Cómo Leire Martínez se convirtió en sustituta de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh

Hace solo unos días, nuevos rumores sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh volvían a cobrar fuerza tras confirmarlo la periodista Isabel Rábago en un programa de televisión.

Pero lo cierto es que esa información no era cierta, el regreso no es verdad y "no tendría sentido", confirmó Pablo Benegas, uno de los miembros del grupo.

Hace casi 17 años que Amaia Montero dejó el grupo y aunque es incuestionable que su voz y su carisma sobre el escenario fueron en gran medida responsables del éxito de canciones como Dile a sol, 20 de enero o La playa, temas míticos del pop español, esa etapa quedó atrás y la puerta quedó cerrada.

La cantante de Irún decidió comenzar su carrera en solitario y la banda donostiarra encontró en Leire Martínez la voz ideal para comenzar un nuevo ciclo.

El adiós de Amaia Montero

Desde que el 17 de mayo de 1998, La Oreja de Van Gogh estrenó El 28, el primer sencillo de su primer disco Dile al sol, la banda de Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Amaia Montero colocó número uno tras número uno en las listas de éxitos y se convirtieron en un fenómeno musical más allá de nuestras fronteras a principio de siglo. Hasta que en noviembre de 2007 su discográfica Sony-BMG confirmó lo que ya era un secreto a voces: la cantante abandonaba el grupo después de once años para iniciar su aventura en solitario.

"Queríamos contaros que hace unas semanas Amaia decidió no continuar con nosotros en La Oreja de Van Gogh para comenzar su carrera en solitario. Desde que hemos sabido de esta decisión hemos sentido mucha tristeza, no solo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir. Sin embargo, y aunque quisiéramos que Amaia siguiera con nosotros, le deseamos toda la suerte del mundo en la nueva etapa que ha decidido tomar. Por nuestra parte, en La Oreja de Van Gogh aún sentimos que nos quedan muchísimas canciones por escribir. Tanto es así que ya estamos componiendo, con la pasión de siempre, un nuevo disco que esperamos tener listo a lo largo de 2008. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte a todos y en especial a aquellos que nos seguís tan de cerca”, explicaron en un comunicado los integrantes de LODVG dejando todos los interrogantes abiertos sobre quién sería desde ese momento la voz de la banda.

Desde el primer día se abrió la veda sobre la posible sustituta de la de Irún y dos nombres cobraron especial importancia —y que años más tarde fueron confirmados por la propia Leire—: Paulina Rubio, pues su éxito Ni una sola palabra se había escrito para ser incluido en el álbum El viaje de Copperpot, aunque luego el grupo la desechó; y Edurne, una de las concursantes que salió de la primera edición de Operación Triunfo en 2005 y que por aquel entonces estaba empezando en el mundo de la música.

"Fueron momentos difíciles que nos llevaron a entender cuál era el origen del grupo, por qué nos habíamos juntado diez años antes a tocar en un local de ensayo. Volvimos a esas raíces, al local de ensayo a tocar y escribir canciones sin ninguna pretensión, por la necesidad de contar historias. Fue algo importante para entender el grupo y mirar hacia el futuro", explicaba hace solo unos meses Pablo Benegas sobre el difícil momento que vivieron tras la separación de Amaia.

Y la elegida fue...

"La Oreja de Van Gogh ya tiene cantante para sustituir a Amaia Montero: la finalmente elegida es Leire Martínez, de 28 años, nacida en Errenteria, hoy residente en la localidad navarra de Puente la Reina y ex concursante del programa televisivo Factor X”, informaba El Diario Vasco el 16 de mayo de 2008 en exclusiva. "Leire no sólo ha sido ya seleccionada: está ya plenamente integrada en el grupo donostiarra, y desde hace unos días graba su nuevo disco encerrado en el estudio de Du Manoir, en Las Landas, donde ya registró su anterior trabajo, Guapa", confirmaba sin dar lugar a la menor duda.

No fue hasta el 14 de julio cuando Leire Martínez, una exconcursante del talent show Factor X de 2007, fue confirmada de forma oficial en una rueda de prensa en la Casa de América de Madrid como la nueva cantante de La Oreja de Van Gogh.

En esa presentación, la cantante, nerviosa, pero muy ilusionada, confesó estar "viviendo un sueño". Además, acompañada por Xabi San Martín al teclado, interpretó el tema Jueves, una de las canciones imprescindibles en el repertorio de esa nueva etapa que cuenta una fugaz historia de amor ocurrida en los trenes que estallaron en el 11-M.

La elección fue claramente personal y el grupo rechazó la idea de organizar un concurso para encontrar a la persona que sustituyese a Amaia.

"Habíamos probado varias chicas en el local, pero no había resultado. Con Leire fue al revés. La llamamos porque nos hablaron muy bien de ella. Fue conocerla y escucharla cantar y nos dimos cuenta de que era ella. Entendíamos la música de la misma manera. No sólo nos gustó su voz, sino que comprendíamos la música con la misma ilusión. Porque nosotros no concebimos nuestra cantante únicamente como alguien que se sube con nosotros al escenario y ya está, porque un grupo es mucho más que todo eso. Necesitábamos a alguien que se implicara con el grupo y Leire lo hace. Con Leire, la amistad que nos unió volvió a surgir de manera más clara", detalló en una entrevista en septiembre de ese mismo año Pablo Benegas.

"Hubo magia instantánea entre nosotros; Leire vio que éramos cuatro personas a las que nos faltaba algo y decidió que ella nos lo daría", coincidió su compañero Xabi San Martín.

Además, el guitarrista también se mostró tajante sobre el parecido de ambas voces: "Lo que pasa es que cuando alguien canta canciones nuestras, la voz nos recuerda irremediablemente a Amaia. Si te adentras en el disco se ve que la voz es diferente. Además, las comparaciones son inevitables".

El 2 de septiembre de 2008 se estrenó el quinto álbum de La Oreja de Van Gogh, A las cinco en el Astoria, el primero con la voz de Leire. La de Errentería se estrenó con su primera gira el 1 de marzo de 2009 en San Sebastián y con las entradas agotadas. Después le esperaban 70 conciertos más por España y 20 en América.

Han pasado 16 años, han grabado cuatro discos y han completado cinco giras —ahora están inmersos en la sexta— desde que Leire pasó a formar parte de LODVG. Fue difícil desvincular al grupo donostiarra de la voz de Amaia, costó tiempo y especulaciones de enemistad entre ambas, pero La Oreja de Van Gogh ya no se entiende sin Leire.