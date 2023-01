Todas indirectas de Miley Cyrus a su expareja, Liam Hemsworth, en 'Flowers', su nuevo single

A veces no basta con pasar página y hacer borrón y cuenta nueva. Miley Cyrus directamente ha abierto un nuevo libro. O mejor dicho: un nuevo disco.

La cantante arranca 2023 con un nuevo single, Flowers, el primer tema del que será su nuevo álbum. Dos años después del estreno de Plastic Hearts, la ex Hannah Montana vuelve a reinventarse para mostrar un nuevo alter ego.

Pasó de niña Disney (The Best of Both Worlds) a subirse a una bola de demolición (Wreking Ball) y perrearle a un osito de peluche en directo (We Can't Stop) para luego sacar su lado más romántico (Malibu).

Ahora llega su resurrección como mujer y artista después de un desengaño amoroso: su divorcio de Liam Hemsworth después de 10 años de relación, ocho meses de matrimonio y muchas idas y venidas ha inspirado esta nueva etapa musical. Tenemos pruebas y pocas dudas.

La fecha de estreno de 'Flowers': 13 de enero, el día del cumpleaños de Liam Hemsworth

Es mucho más que una simple casualidad. Mira que hay días en enero para estrenar nuevas canciones, pero Miley Cyrus ha elegido precisamente el 13 para el lanzamiento oficial de Flowers.

¿Y qué pasa el día 13? Pues que es el día del cumpleaños de Liam Hemsworth, que nació en 1990. Este 2023 soplará 33 velas.

"Eres mi mejor amigo desde el día que te conocí", escribió en un post en Instagram para felicitarle públicamente Een 2017.

Los versos de 'Flowers', cargados de indirectas

Aunque solo ha adelantado un par de segundos de la canción, en los pósters promocionales de Flowers que la cantante ha repartido por varias ciudades se pueden leer algunos versos de la letra.

Son muy reveladores: hablan de su resurgimiento. No hace falta que nadie te compre flores, puedes comprártelas tú.

"I can buy myself flowers / I can take myself dancing / I can hold my own hand / I can love me better than you can"

"Puedo comprarme flores a mí misma /Puedo salir a bailar por mí misma / Puedo sujetar mi propia mano / Puedo amarme mejor de lo que tú puedes"

Las "flores" con las que decoró su boda

Otro detalle de lo más llamativo es que el single se llama Flowers (flores), que es el elemento principal con el que decoró la ceremonia en la que se dio el sí quiero con Liam Hemsworth.

La boda tuvo lugar en diciembre de 2018, solo ocho meses antes de su ruptura.

El gesto del videoclip, el mismo que le hizo a su ex en una alfombra roja

En los pocos segundos del videoclip de Flowers que ha mostrado como adelanto se ve a Miley subir por una colina mientras se mueve y contonea al ritmo de la música.

Un gesto terriblemente parecido al guiño que Miley le hizo a Liam mientras hacían una entrevista en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar de 2019.