Todo lo que ha dicho Bárbara Rey de su relación con el rey Juan Carlos I

El estreno de la serie Cristo y Rey, de Atresmedia Premium, ha puesto sobre la mesa un secreto a voces: la relación de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I.

La vedette y el monarca mantuvieron un idilio que se prolongó durante tres años y que terminó en 1980 cuando Bárbara Rey se casó con el domador Ángel Cristo, padre de sus hijos Ángel y Sofía, de quien se separó en 1989.

El fin del matrimonio supuso el reencuentro de la actriz y el monarca, como se muestra en el último capítulo de la serie y del que la vedette no había hablado hasta ahora.

Precisamente el estreno de la producción ha venido acompañado del fin del silencio de Bárbara Rey. La también actriz y presentadora ha hablado claro sobre la relación, de la que da buena cuenta esta producción.

"En los títulos hay un mensaje: una parte es ficción. Hay muy poca, pero la hay. Y cronológicamente también puede haber algún salto, ¿sabes? Pero esos que dicen que yo no he estado en Zarzuela. ¡Por supuesto que he estado! Ahora, lo que no voy a aclarar es en qué condiciones", declaró en la entrevista exclusiva que concedió en enero en Vanity Fair, la primera en la que habló de su affaire.

Cómo se conocieron Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I

"No nos presentó Suárez, se presentó él mismo", contó Bárbara Rey en esta entrevista terminando con uno de los rumores que acompañaron a la pareja. A pesar de la relación de la vedette con UCD, el político no medió en este idilio.

Fue menos escueta cuando un mes después se sentó con Risto Mejide en el programa Viajando con Chester. Ahí dio detalles de cómo se pusieron en contacto e incluso de cómo fue su primer encuentro.

"Lo conocí en el año 77. No me lo presentaron como se ha dicho, él me localizó y me llamó. Estaba trabajando y llamó por teléfono a mi casa, vivía allí una amiga/secretaria que respondió y al llegar yo a casa me dijo 'ha llamado un señor que dice que es el rey', pero pensé que era algún cómico de los que conozco e imitan muy bien", explicó la vedette. "Estando yo en casa, volvió a llamar y sí. Me dijo que me seguía mucho y que le gustaba mucho mi trabajo, seguía lo que salía en prensa y que le caía muy bien y que le gustaba mucho. Yo no daba crédito".

El primer encuentro de Bárbara Rey y Juan Carlos I

Se conocieron con una llamada de teléfono y, según cuenta Bárbara Rey, el rey Juan Carlos I utilizó este medio para trabajarse la relación. Lo hizo con insistencia.

"Hubo muchas llamadas, muchísimas, una no sabe qué hacer porque es muy difícil. No sabes qué hacer, no sabes en qué puede repercutir... Me parecía como imposible pero a la vez tenía miedo a decir que no, porque había trabajado tanto y había tenido tanto éxito... El primer encuentro fue como si fuésemos amigos, habíamos hablado tanto... Y ahí empezó todo", le contó a Mejide.

¿Cómo fueron los tres años que duró su relación?

Bárbara Rey dice que quiso mucho al rey Juan Carlos, pero nunca se enamoró de él. "Era muy guapo y atractivo en aquel momento. Pero no se puede uno enamorar de una persona así, porque si te enamoras es sufrimiento. Es muy difícil", le dijo a Risto Mejide sobre la relación, de la que contó a Sonsoles Ónega en Ahora Sonsoles que nació sin futuro. "Es algo que tenía que saber mucha gente que ha estado con él", añadió en el programa de Antena 3 dejando claro que hubo otras que vinieron después.

La de Bárbara Rey y Juan Carlos I fue "una relación abierta porque no podía ser de otra manera". "No nos podíamos exigir nada. He estado en actos oficiales pero nunca han salido las fotos, estarán escondidas, yo creo que no las habrán destruido", contó en Viajando con Chester.

En la entrevista con Vanity Fair fue donde habló de sentimientos. "Creo que él a mí en un momento me tuvo mucho cariño. Si me quiso o no... Yo creo que en una temporada grande, sí. Pero claro, yo sabía que no podía aspirar a otra cosa. Yo sí. Le he querido mucho. Lo que pasa que nosotros teníamos un pacto desde el principio, él tenía su vida, yo tenía la mía. Sabíamos que no podía haber otra cosa", explicó.

El regalo del Rey a Bárbara Rey

De la relación con el rey Juan Carlos I guarda muchos momentos y un medallón con todos los símbolos del horóscopo.

"Él sabía muchas cosas de mí, sabía que me gusta mucho los temas de astrología"m contó en el programa de Sonsoles Ónega. El monarca le pidió que no lo pusiera públicamente pero ella lo llevó a una entrevista con Antena 3. "Yo estoy en ese momento mal con él y lo hice para fastidiar".

El paso de Bárbara Rey por Zarzuela

La serie de Antena 3 muestra a Bárbara Rey llegando a Zarzuela y esa escena bebe de la vida real. La actriz confirmó a Sonsoles Ónega su presencia en el palacio pero no se extendió mucho más.

"Tampoco voy a decir en qué condiciones yo he entrado ahí en algunas ocasiones por distintos motivos, por cosas que a lo mejor no tienen que ver nada con una intimidad", le dijo a la periodista, y aclaró que ambos fueron muy respetuosos con este tema.

"Creo que tanto por su parte como por la mía, sobre todo por la mía, hay un respeto a determinadas cosas y no todo vale. Hay muchos lugares y muchos sitios muy agradables en los que se está muy bien y no hay necesidad".

Qué pasó cuando Bárbara Rey se casó con Ángel Cristo

Del fin de la relación con el rey Juan Carlos habla en la entrevista de Vanity Fair, donde se refiere a su matrimonio con Ángel Cristo como la causa. Pocos meses después de conocer al domador, paró su affaire con el monarca.

"Estando casada me llamó por teléfono en muchas ocasiones. En plan amistoso ¿eh? Y siempre tenía la consideración de preguntar por mi marido y por mis hijos. Alguna vez me decía que se acordaba de mí, ese tipo de cosas, pero yo le contestaba que tuviera cuidado y que no me dijera nada así porque... Había varios teléfonos en casa y los podías descolgar y escuchar. Pero personalmente no volví a verlo", contó en la revista. Ahora ni siquiera tiene su teléfono.

Bárbara y Juan Carlos I, la vuelta al contacto tras la separación

La relación de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos terminó en 1980 y se retomó nueve años después, cuando la vedette y el domador se separaron.

"Es muy educado y me hacía llamadas para interesarse por la familia, por cómo me encontraba, cómo estaban los niños", le contó a Risto Mejide.

Así, en 1990 volvió la relación y acabó cuatro años después, según cuenta Bárbara Rey en Vanity Fair. Al parecer fue porque Juan Carlos I conoció a otra persona. El libro El rey frente al espejo asegura que el rey "simplemente cambió de teléfono".

¿Grabó al rey Juan Carlos? ¿Por qué lo hizo?

Bárbara Rey también ha hablado en estas entrevistas de las supuestas grabaciones que hizo al monarca cuando eran pareja. ¿Supuestas o reales?

Reales. Se lo confirmó a Risto Mejide, aunque aseguró que no lo hizo para chantajearlo: "Tengo dos o tres conversaciones con él". "A mí me estaban grabando en otro lugar y decidí grabar yo también. Por cosas que pasaron después y su mal comportamiento", explicó Bárbara Rey, que reconoce que en el reencuentro posterior al divorcio la relación ya no era la misma.

"Nos habían grabado, dónde nos veíamos, en la cama, conversaciones... Todo. Y una mala amiga me aconsejó que lo grabara. No tengo conversaciones de años de él, ni mucho menos, tengo dos o tres grabaciones de un mismo mes y no he hecho uso de ellas. Entraron y me robaron y andan por ahí y las están utilizando otra gente, yo no. Sé que las tienen porque entraron en mi casa y robaron todo", aseguró.

¿Qué hay en las grabaciones?

Sobre el contenido de estas grabaciones, también habló con Risto Mejide. "No hay nada comprometido, solo se confirma que está conmigo", le dijo. "A él le gusta hablar mucho, muchas veces le he cortado, conmigo ha hablado de todo pero no está grabado, en la cama se hablan de muchas cosas, he escuchado muchas cosas y secretos de estado, pero eso se va conmigo".

"Lo único que descubriríamos en esas cintas es que estábamos juntos, nada más. Las otras cintas yo que sé lo que tendrán", dejó claro la vedette.

La decepción de Bárbara Rey

La relación de Bárbara Rey y Juan Carlos I terminó definitivamente en 1994. Ahora no tienen contacto y Bárbara Rey tiene una sensación agridulce.

"Se portó muy mal, no se portó nada bien. Me perjudicó enormemente a nivel profesional él y su entorno... Me vetaron, tenía que mantener a mis hijos y sacarlos adelante y él no hizo lo más mínimo. Le hablé claramente a él muchas veces. No tuve mala fe pero él y su entorno no se portaron bien. Él tendría que solventarlo", contó Bárbara Rey a Risto Mejide.

"Mi carrera me la destrozó, totalmente. Por eso cuando dicen que me he beneficiado... No, perdona... He trabajado mucho, he sido una persona que se ha ganado su trabajo a pulso, muy conocida y querida en aquellos momentos. Entonces, de pronto, me vetan en todas partes y por eso me veo obligada a hacer revista, donde te ve un grupo de gente más pequeño que en una televisión o en una película".

Ni siquiera recibió ayuda del rey cuando tuvo necesidad. "He dejado entrever que me hacía falta, mucha falta. En una ocasión que mi hermana estaba enferma de cáncer y no me ayudó", contó.

Sus encuentros con la reina Sofía

Bárbara Rey también ha hablado de sus encuentros con la reina Sofía, con quien coincidió en algunas recepciones.

"No sé si sabía de mi existencia. Yo sé que he estado vetada... En las recepciones era muy amable y encantadora y se ha preocupado mucho por mi familia y me preguntaba por los niños. He cruzado algunas palabras en algunas ocasiones, no sé si a los demás le preguntaría lo mismo", contó sobre la reina emérita.

¿Se arrepiente de su historia con Juan Carlos I?

Fueron muchos años, muchos momentos y muchos problemas. ¿Repetiría? Bárbara Rey lo tiene claro.

"A mí me hubiese gustado que no hubiera ocurrido nunca, no es arrepentimiento, pero no ha sido bueno para mí. Siempre he dicho que repetiría todo igual, pero eso no", le dijo a Sonsoles Ónega al recordar este largo capítulo de su vida.