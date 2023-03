¿Quiénes son los hijos de Barbara Rey y Ángel Cristo? Conoce a Sofía y Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey es historia de la televisión española. Triunfó como vedette, presentadora, tertuliana y artista, y ocupó numerosas portadas de revistas por su relación con el domador Ángel Cristo, y también por su divorcio.

Tal y como se ve en la serie Cristo y Rey, de Atresmedia el suyo fue un romance muy traumático en el que las drogas, el maltrato y los abusos estuvieron muy presentes. Pero no todo fue tan negativo, ya que la pareja tuvo dos hijos, Sofía y Ángel Jr., que se han mantenido siempre cerca de su madre.

Pero ¿quiénes son los hijos de la vedette y el domador de leones y qué están haciendo ahora?

Sofía Cristo, DJ: su adicción a las drogas y un episodio de abuso sexual

Sin duda alguna, Sofía Cristo (1983), la hija pequeña de Bárbara Rey, ha seguido la trayectoria de sus padres y también se ha convertido en una celebridad, aunque ella triunfa en la música.

Sofía Cristo es una conocida DJ, que no solo arrasa con sus sesiones, también con las versiones que hace de conocidas canciones. La última que ha lanzado es Mi mundo sin ti, en la que colabora con Soraya Arnelas.

Aunque más allá de su éxito profesional, lo cierto es que la madrileña no ha tenido una vida sencilla y ha tenido que lidiar con abusos sexuales y problemas con las drogas.

Cuando solo tenía cinco años, experimentó el horror por primera vez después de que fuera abusada sexualmente. La DJ lo contó hace años en un programa de televisión, en el que rompió a llorar con esta confesión: "Un día, en mi casa de La Moraleja, en el salón naranja, una persona abusó sexualmente de mí".

"Yo era pequeña y no sabía cómo me iba a afectar hasta que he sido mayor y he visto cómo me relacionaba con otras personas. Es una persona muy allegada a mi familia, pero en ningún momento quiero que piensen que fue mi padre", recalcó.

Justamente este episodio afectó mucho a Sofía, que comenzó a consumir cocaína con 14 años para evadirse de la realidad. La situación se prolongó durante mucho tiempo y cuenta que en 2010, en el funeral de su padre, llegó habiendo consumido muchas sustancias.

"Me drogué mucho con el final de mi padre. El día del funeral de mi padre me acuerdo que le hice como un homenaje. Me fui a pillar. Me voy a hacerle un homenaje porque como mi padre es drogadicto pues por mi padre. Me fui a por cinco gramos porque pensaba que era lo normal y lo bonito. Estaba enfermísima de la cabeza", reconoció en una entrevista.

Casi 15 años después, Sofía puede decir que ha dejado atrás esa vida gracias al apoyo de su madre, su hermano Ángel y sus amigos, así como una necesaria estancia en un centro de desintoxicación.

Ángel Cristo Jr, el discreto hijo de Barbara Rey

A diferencia de su hermana, Ángel Cristo Jr (1981) se ha mantenido muy discreto sobre su vida y prefirió poner un océano de por medio para irse a estudiar a EEUU y dejar de estar en el foco de los medios.

Poco se sabe de él, más allá de lo que contó en una entrevista y lo que Bárbara Rey y su hermana han dicho. El joven sufrió bullying cuando era un niño y sus compañeros de clase se metían con él porque su madre se desnudaba en las revistas.

En 2017, tuvo una hija y fue la vedette quien lo compartió en sus redes sociales: "Mi hijo Ángel y su maravillosa y guapa mujer me han hecho ¡¡ABUELA!!... Mi felicidad es indescriptible. Soy abuela de una niña preciosa, buena y sobre todo sana."

Cuatro años después, en 2021, Ángel y su mujer se separaron.

Más allá de su vida profesional y su familia, el hijo de Bárbara Rey es un aficionado de la guitarra eléctrica, la nieve y los gatos.