Todo lo que se sabe de la próxima boda de Víctor Elías y Ana Guerra

La boda de Víctor Elías y Ana Guerra será probablemente una de las bodas de 2024. La pareja, que hizo pública su relación el 14 de febrero de 2022, anunció su próximo enlace el pasado 29 de octubre compartiendo en Instagram la foto de sus respectivos anillos de compromiso.

"Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero. 💍", apuntaba el comentario compartido por el productor musical y la cantante, que desde el anuncio de su boda han ido soltando pequeñas pistas de cómo será su gran día. Las recopilamos todas y repasamos también cómo fue la petición de mano.

Una petición de mano de domingo

Ha sido Ana Guerra la que ha dado más detalles de la boda y también del día de la pedida de mano. En una extensa entrevista en ¡Hola!, la cantante tinerfeña de 29 años explicó que antes de ese día habían llegado a un compromiso común. "Teníamos el acuerdo de que daba igual quien lo pidiera primero pero el otro tenía que tener su pedida", explicó la intérprete, que después de esta charla empezó a arreglarse a diario por si Víctor grababa un vídeo. "Quería estar guapísima el día que me lo pidiera".

Era su intención pero Víctor la pilló por sorpresa. La pedida de mano fue un domingo por la mañana en un momento muy familiar. "Fue cuando me desperté porque dijo que es el momento que más le gustaba de mí, ahí fue", explicó la cantante, que llevaba tiempo con el anillo para Víctor en casa. "Se lo había hecho a medida y, mientras llegaba el momento, estaba guardado en una bota".

Una boda en Madrid

Aunque Ana Guerra es de Santa Cruz de Tenerife, la boda será en Madrid por una cuestión práctica.

"Yo tengo una familia más chiquitita que la de Víctor y tengo a mis tres amigos de toda la vida, que son a los que voy a invitar desde Canarias y que harán de damas de honor", explicó la cantante sobre la decisión. "Movilizar a esa gente y traerlas a Madrid es mucho más fácil que hacerlo al revés".

Un día atípico

Aunque la boda aún no tiene fecha, Ana y Víctor ya tienen alguna idea de cuándo podría ser el enlace. "Te puedo contar que no será en fin de semana porque todos nuestros amigos de la profesión... No se nos ocurriría hacerla un sábado, por ejemplo", explicó la cantante, y añadió en qué estación podría ser.

"Lo que también que sabemos es que verano ni de broma porque estamos todos currando y queremos dedicarle mucho tiempo a la gira. Después de la gira seguro, pero no sabemos todavía cuándo. Será más otoño, invierno..."

Fran Perea, maestro de ceremonias

La boda será mixta: por la iglesia, porque Ana es creyente, y por lo civil. Esta última contará con Fran Perea, amigo, socio y casi hermano de Víctor Elías.

Los dos artistas, cuya amistad empezó en Los Serrano, lo contaron en su visita a Cuerpos especiales, en la que el novio también aseguró que ya tenían fecha y que ese fin de semana (del 1 al 3 de diciembre) empezarían a buscar sitio.

De blanco y radiante

La cantante no tiene vestido aún —que se sepa—, pero sí tiene claro cómo será el look de su gran día.

"De blanco. Yo soy una princesa Disney. Lo tengo clarísimo. Será vestidaco. Además, yo soy muy clásica", adelantó la intérprete.

Para todos los públicos y todas las mascotas

Víctor y Ana, que viven con dos perros, también tienen claro que será una boda apta para mascotas.

"Es pet friendy, que todo el mundo que quiera podrá llevar perritos", adelantó la cantante.

La reina Letizia, en la lista de invitados

Ana Guerra y Víctor Elías han incluido en la lista de invitados a la reina Letizia, prima segunda del novio. Su madre Amelia Álvarez del Valle es prima hermana de Jesús Ortiz, padre de la reina.

"Me gustaría que estuviera allí porque sé que toda la familia que vaya por parte de Víctor le va a dar mucho amor y me parece que es importante que esté la familia", explicó sobre su posible presencia Ana Guerra, que también asegura que no se pondría nerviosa si va.

Víctor y Ana tienen claros algunos detalles de su próxima boda, aunque todavía les quedan muchos flecos. "A una boda hay que dedicarle tiempo de calidad" y las agendas profesionales de ambos les impiden tenerlo. ¿Su plan? Una weedding planner que les ayude con los preparativos.