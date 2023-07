Todos los tatuajes de Rosalía y Rauw Alejandro: qué pasará ahora con sus declaraciones de amor mutuas

Dejar para siempre en tu piel la prueba de que amas o has amado a alguien puede ser arriesgado. Pero dicen que quien no se arriesga no gana, y Rosalía y Rauw Alejandro lo han dado todo en su relación.

Ahora que los medios hablan de su separación y que parece que su ruptura se ha confirmado, muchos se preguntan qué sucederá con los tatuajes que se han dedicado el uno al otro.

¿Los dejarán como recuerdo de su historia?, ¿los eliminarán con láser? Solo el tiempo lo dirá.

Los tatuajes que Rosalía y Rauw Alejandro se han dedicado

La doble RR de Rosalía en el pie

Son las iniciales de sus nombres, las mismas que escogieron para titular su EP juntos, que estaba formado por tres canciones: Beso, Vampiros y Promesa.

La misma doble RR, en los dedos de Rauw

Rauw se dibujó las mismas iniciales, con una tipografía muy similar, en dos dedos de su mano derecha.

Rauw Alejandro

Rauw lleva el nombre de Rosalía en el pecho

El nombre completo con todas las letras. Así quiso homenajear a su chica el puertorriqueño, dibujándose su nombre completo muy cerca del corazón. "Lo escribió Rosi, me lo escribió en la barriga y me lo tatuaron", contó en su entrevista con Ibai.

Rosalía escribio Raul en un costado

En una foto en la que aparece en bikini se aprecia bien que la motomami también escribió el nombre de su chico al lado de su corazón, debajo de su pecho derecho. Pone: "Raul".

Hablaron de ellos en su charla con Ibai

Hace solo unos meses charlaron con el streamer y youtuber de cómo habían creado RR y sus planes de futuro juntos, entre los que se encontraba su boda. Además, enseñaron los tatuajes que se han hecho en su honor y mostraron admiración mutua.

En esta misma entrevista, Rosalía destacó que había perdido la fe en la masculinidad hasta que conoció al de Puerto Rico.

Unas declaraciones que ahora, vistas con perspectiva, han entristecido a los fans de la pareja.