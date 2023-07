Las pruebas y señales que podrían indicar que Rosalía y Rauw Alejandro habían roto

Ahora todo cobra significado.

El fandom de Rosalía sabía que la cantante mostraba signos de cansancio, pero siempre lo habían achacado a la magnitud del Motomami World Tour. Era normal que la echase de menos a su familia y amigos después de estar un más de un año fuera de casa, haciendo conciertos por todo el mundo. Ella misma lo confirmó en su paso por El Hormiguero hace poco más de un mes.

"Llevo un año y medio fuera de casa y echo de menos las calles de mi ciudad, la familia, levantarme por la mañana y hacer las cosas que me hacen feliz... Entonces es duro estar de gira, muchos músicos lo dicen, pero cuando estoy en el escenario y la gente canta y vive mis canciones me siento muy agradecida", decía, sin mencionar a su pareja Rauw Alejandro, del que sí habló cuando Pablo Motos le preguntó por la pedida de matrimonio y la consiguiente boda. Aseguraba que le gustaría ir vestida de Vivienne Westwood, pero que primero tendría que concluir el tour.

Las pruebas de la crisis entre Rosalía y Rauw Alejandro

Desde hace más de un mes son escasísimas las referencias que se han hecho el uno al otro. Ellos que eran tan de presumir de su romance y de declararse amor eterno en las redes, de un día para otro dejaron de exponer su relación.

Algo parecía que no iba bien y planeaba sobre ellos la sombra de la ruptura, algo que ahora se ve con más claridad después de la confirmación por parte de la revista People."Las fuentes dicen que, a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso", asegura el medio, que cita fuentes del entorno familiar de la pareja.

Rosalía se rompe al cantar 'Hentai' en París

Derramó un sinfín de lágrimas y todos suponían que se debía a que París era la última parada de su Motomami World Tour, pero ahora esta tristeza cobra otra dimensión.

Hentai es la canción erótica que Rosalía compuso sobre su noches de pasión con Rauw, y al cantarla en París se le quebró la voz.

Su foto llorando: "Días de todo"

Publicada el 16 de julio de 2023.

Todavía le quedaban varios shows para terminar la gira y muchos lo achacaron al cansancio, pero... Esas lágrimas parece que tenían nombre propio: Rauw Alejandro.

Rosalía: "El amor es algo que viene y va"

15 de julio. Festival de Carhaix, Francia.

Antes de empezar a cantar Beso, Rosalía dejó al público una reveladora reflexión: "El amor siempre viene y va, y es algo que no puedes buscar, pero qué suerte cuando te encuentra, cuando viene y te sientes llenito por dentro, como que no te falta nada. Pero hoy, tengas este feeling o no lo tengas, esta canción es para ti".

Hasta ese momento siempre había dedicado el tema a Rauw Alejandro, ya que se trata de la canción con la que anunciaron su compromiso.

Mientras ella termina la gira, él con su familia en Puerto Rico

No cabe duda de que las agendas de estrellas de este calibre están repletas de compromisos, pero que Rauw Alejandro haya estado ausente durante la culminación del Motomami Tour da que pensar.

Y más sabiendo que tenía tiempo libre... Prefirió estar con su familia en Puerto Rico que acompañando a Rosalía.

"Lo hice con amor, no me debes nada"

Un like muy revelador.

Rosalía dio 'me gusta' a una publicación en Twitter que decía: "Lo hice con amor, no me debes nada".

Rosalía canta 'Como un G' cuando la había sacado del repertorio

Que la cantante haya recuperado la canción de desamor más potente de su último disco es una prueba más de que dentro de la cantante había una amalgama de sentimientos.

Empezó a cantarla a capella en el en Gran Canaria Live Fest, a pesar de que la había sacado del repertorio en la segunda parte del Motomami World Tour. Fue el 6 de julio.

Se rompe al cantar 'Beso'

Intentó guardar la compostura, pero cuando llegó el momento de cantar Beso en París, su colaboración con Rauw Alejandro, las emociones la sobrepasaron y dejó de cantar algún verso por la emoción.

Una sonrisa triste los últimos días

A pesar de que tuvo la consideración de pararse a saludar a sus seguidores franceses a su paso por la capital, en el rostro de Rosalía se nota que no está pasando por un buen momento.

Más de una vez hizo un esfuerzo por sacar una sonrisa y mostrarse cercana con sus motomamis.

Su última mención en redes y el revelador storie de Rosalía

La última vez que Rauw Alejandro citó a Rosalía en sus redes sociales fue a mediados de julio, cuando la etiquetó en una publicación que pedía nombrar a "la niña más bonita". Ella nunca respondió a este storie.

Además, justo el día que se hizo pública la ruptura, Rosalía publicó en su cuenta un storie con una imagen y un texto muy revelador: "Mi corazón es un archivo de cosas que he amado" .

"Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas..."

Un mensaje de despedida del Motomami World Tour que podría tener un doble significado: "Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevaod tantas cosas en mi vida que no sé ni por dón empezar".

Además, ha llamado mucho la atención el final del texto, que termina con un hasta pronto y una r minúscula. ¿Se está despidiendo también de Rauw Alejandro?: "A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y que nunca os doy por sentado porque le dáis sentido a lo que hago y sois lo mejor que ha pasado. Hasta pronto. r"

El comentario de su madre, Pilar Tobella

La madre de Rosalía, Pilar Tobella, ha utilizado su cuenta de Instagram para dar las gracias a "todos" los que habían hecho posible el Motomami World Tour. A sus seguidores les llamó la atención que entrecomillase la palabras "todos", como si quisiese evitar determinadas menciones.

¿Un dardo para Rauw Alejandro y otro indicio de ruptura?

El mensaje de Charm La Donna, su amiga y coreógrafa

En medio del huracán de rumores sobre la ruptura de Rauw y Rosalía, Charm La Donna -su amiga y coreógrafa- ha tuiteado una frase en la que parece apoyar a la artista en estos momentos complicados.

"A veces no tienes lo que quieres, pero eso es porque tú mereces más".

La última vez que Rosalía le declaró su amor a Rauw Alejandro

Fue el 3 de junio.

Hace más de un mes, la cantante le dedicaba unas palabras de admiración y amor durante su concierto en el Primavera Sound en Barcelona, cuando dijo ante el público que le echaba de menos y que ya había visto la imitación que había grabado en TikTok. "Ojalá estuvieras aquí conmigo, te amo", pronunció.

De momento, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto.