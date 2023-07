Qué pasará con la boda de Rosalía y Rauw Alejandro: todos los detalles que había preparados

Rosalía y Rauw Alejandro eran una de las parejas del momento. Después de tres años, la revista People ha informado de una posible ruptura, lo que ha preocupado a muchos de sus fans porque la ilusión por la boda era enorme.

Se abre un mar de dudas sobre todos los preparativos que tenían en marcha y sobre todo sobre lo que pasará con ellos. Evidentemente, en el caso de que la separación sea real la ceremonia no se celebraría y cada uno seguiría, pero como decimos, de momento todo son rumores.

Repasamos todo lo que se sabe sobre la boda de Rosalía y Rauw Alejandro

Cuándo se prometieron Rauw Alejandro y Rosalía

Los cantantes se comprometieron durante las Navidades de 2021 en la casa de la abuela del artista en Puerto Rico. Subieron a la azotea y cuando empezaron los fuegos artificiales, él sacó el anillo.

"Nos comprometimos de la manera más bonita que pueda existir yo creo. Me dijiste 'Ven, te quiero llevar a un sitio, te lo quiero enseñar', yo pensando de la manera más inocente", dijo ella en una entrevista y se puso a llorar después de ver la sortija.

Cuándo anunciaron su compromiso Rauw y Rosalía

No fue hasta marzo de 2023 cuando la pareja estrenó el videoclip de Beso, que estaba formado por imágenes de los dos y al final se vio a Rosalía con el anillo en la mano muy emocionada. "Eso fue idea de mi novia. Necesitaba un final epic y Rosi dijo creo que podíamos soltar ese vídeo", contó Rauw.

El cantante recibió la propuesta de Rosalía con cierta sorpresa. '¿Tú estás segura?', le preguntó, y Rosalía dijo que sí. Ella es, según cuenta, quien pone los tiempos y las fronteras porque él lo contaría todo, aseguró.

"La familia ya lo sabía", añadió sobre el anuncio que no les pilló por sorpresa. "La familia cercana lo sabe. Ellos lo saben y nos apoyan. A los externos me imagino que les cogió de sorpresa y también a algunas amistades mías".

El anillo de compromiso de Rosalía y Rauw Alejandro

Una experta en joyería se lanzó a tasar el valor que podría tener la pieza en el mercado. Isabella Seijo, que intervino en un programa de televisión, valoró el precio del anillo entre 600.000 y los 700.000 euros.

"Es un diamante con un tamaño bastante grande. Lo que podemos decir es que es un diamante de una calidad elevada. Haciendo unos cálculos aproximados diríamos que el diamante central es de más de 5 quilates y 2 diamantes pequeños a los lados de un 1 quilate cada uno", aseguró la tasadora, que apunta a que se trata de una joya muy difícil de adquirir en España y que podría pertenecer a un establecimiento internacional como Tiffany's o Cartier.

El vestido de boda de Rosalía

Durante su entrevista en El Hormiguero, Rosalía confesó que le gustaría sellar su amor con Rauw Alejandro vestida de Vivienne Westwood. Aseguraba que no comenzaría con los preparativos hasta que termine su Motomami Festival Tour, los últimos coletazos de la gira que la ha tenido fuera de casa durante un año y medio.

"Tengo algún vestido por ahí... Uno de Vivienne Westwood, me gustaría vestir de Vivienne Westwood", contaba la cantante en el programa de Pablo Motos antes de afirmar que, en principio, le gustaría una celebración "chill, en familia".

La pedida de mano ocurrió el día de Nochevieja de 2021 y quedó registrada en un pequeño vídeo que incluyeron en el clip de Beso, una de las tres canciones de su EP conjunto RR.

"Me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos, en la montaña, con unas vistas espectaculares. Después de las Campanadas de Nochevieja subimos, se puso de rodillas y me sacó el anillo. Yo me puse a llorar", dijo la artista ante la curiosidad del presentador de Antena 3.

No se sabe qué ocurrirá con la boda de Rosalía y Rauw Alejandro por los rumores de la ruptura, pero ahora mismo ninguno de los dos se ha referido al tema.