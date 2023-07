Tom Holland relata cómo supo que tenía un problema con el alcohol y su proceso de desintoxicación

Un superhéroe hablando de los problemas más humanos. Tom Holland, que ha encarnado a Spider-Man en el cine en seis películas, ha compartido un demoledor testimonio sobre el alcoholismo que sirve de ejemplo para los jóvenes y los que ya no son tanto.

El actor, de 27 años, ha verbalizado en el podcast On Purpose with Jay Shetty que, a su parecer, beber diariamente puede suponer una adicción. Da igual que sea en pequeñas dosis. "Creo que cualquiera que se tome una cerveza todos los días probablemente tenga un pequeño problema", dijo antes de aclarar que su desintoxicación ocurrió casi de manera improvisada.

Lo hizo proponiéndose pequeñas metas. Primero dejaría de beber durante todo el mes de enero, luego febrero, y así lo hizo hasta cumplir seis meses limpio. Un proceso que entraba dentro de una campaña de concienciación de Reino Unido llamada Dr January. "No me desperté un día y dije 'voy a dejar de beber'. Simplemente, como muchos británicos, había tenido un diciembre muy borracho, Navidad. Además, estaba de vacaciones y bebí mucho", contó.

Los primeros momentos de abstinencia le enfrentaron con la realidad. Si no se tomaba una pinta sentía que sus conductas cambiaban, una inseguridad que le mantuvo alejado de la vida social durante un tiempo. "Sentía que no podía tener vida social. Sentía que no podía ir al pub y tomarme un refresco de lima. No podía salir a cenar. Me costaba mucho, mucho, y empecé a preocuparme de verdad por si tenía un problema con el alcohol", relataba.

La fuerza de voluntad y las ganas de cambiar sus malos hábitos le ayudaron a lograr su meta. "Cuando llegué al 1 de junio, era más feliz que nunca antes en toda de mi vida... Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas. Las cosas que iban mal en el rodaje, que normalmente me ponían de los nervios, podía tomarlas con calma. Tenía una mayor claridad mental. Me sentía más sano, más en forma", afirmaba.

Su claridad en un testimonio que nunca antes había revelado ha inundado las redes sociales de mensajes de agradecimiento y admiración. Tom Holland ha utilizado la visibilidad que le da la fama global para dar ejemplo frente a las adicciones.