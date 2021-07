Tommy Dorfman, de 'Por 13 Razones', revela que es transgénero

"Encantada de volver a presentarme como la mujer que soy hoy". Así empieza la publicación en la que Tommy Dorfman ha revelado su nueva identidad como mujer. Al post lo acompañan dos fotografías realizadas por la revista Time, que ha profundizado sobre este tema a través de una entrevista en sus páginas .

La actriz, de 29 años, ha mostrado su agradecimiento a todas aquellas personas como ella que se atrevieron a dar un paso tan importante. "Estoy especialmente agradecida a todas las personas trans que recorrieron este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellas mismas antes que yo. Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrar lo que soy y ocupar un espacio en este mundo". Sin referentes, Dorfman no habría conseguido liberarse, o al menos no de una manera tan natural.

"No me voy a cambiar el nombre"

La actriz ha revelado que, al contrario que otras personas transgénero, no cambiará el nombre que le pusieron sus padres. Sin entrar en si es un nombre femenino o masculino, la actriz ha contado por qué Tommy tiene tanto significado para ella.

"Para mí, personalmente, no es viable. No me voy a cambiar el nombre, me llamo como el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy vinculada a ese nombre, a un tío que me abrazó mientras moría. Es una evolución de Tommy. Me estoy convirtiendo en más Tommy", dijo antes de añadir que "no es una transición. O lo es, pero no como una idea de ir a algún sitio. Sólo que en realidad soy yo mismo".

Este nuevo camino no será fácil en el entorno laboral. Los papeles para personas transgénero no son tan habituales, aunque cada vez están más normalizados. "Estoy pensando cómo puedo incluir mi cuerpo trans en el cine y la televisión. Lena Dunham me dio mi primer papel como chica el año pasado, fue muy emocionante y validador", dijo sobre la película en la que también participa Jennifer Jason Leigh.

"Es una locura tener 29 años y volver a pasar por la pubertad"

Los procesos de transición no son fáciles y tienen mucha carga emocional y física. "Personalmente, es una locura tener 29 años y volver a pasar por la pubertad. Algunos días me siento como si tuviera 14 años", dijo.

Tommy Dorfman habló también de los cambios que experimentará a partir de ahora en el entorno sentimental. "Como resultado de este cambio, los tipos de relaciones románticas que busco son diferentes. Tuve una relación de nueve años en la que me consideraban más masculina, con un hombre gay. Le quiero mucho, pero hemos aprendido que, como mujer trans, lo que me interesa no se refleja necesariamente en un hombre gay. Así que hemos tenido conversaciones increíbles para redefinir nuestra relación como amigos. La transición ha sido liberadora y clarificadora", terminó.