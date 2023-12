El torero Juan Ortega asumirá los desorbitados gastos de su boda cancelada

La conmoción sigue agitando la crónica social de Jerez de la Frontera.

La 'no' boda de Juan Ortega y Carmen Otte Alba ha desatado un huracán de conjeturas y comentarios sobre los motivos de esta suspensión, más aún cuando horas antes todo parecía ir como la seda. Los novios disfrutaron de una fabulosa preboda con sus familiares y amigos la noche antes, una celebración que no hacía presagiar el fatal desenlace. El entorno del matador de toros contaba el mismo día de la cancelación, el pasado sábado, que Ortega "no lo tenía claro".

Sus "dudas" respecto a su compromiso habrían sido el detonante y así se lo hizo saber a la novia, que ya estaba enfundándose el vestido para salir a la Iglesia de Santiago.

Una llamada telefónica que deshizo el compromiso y que pilló por sorpresa a muchos de los 500 invitados, entre los que se encontraban Morante de la Puebla, Curro Romero y Roca Rey. Algunos ya se habían personado en el templo citado para la ceremonia.

El padre de la novia, que le quería "como a un hijo", fue el que se encargó de comunicar a los asistentes a través de un mensaje en el móvil que la boda había sido cancelada.

"La novia no para de llorar"

Según confirma el periódico El Español, la novia, que trabaja como especialista en cardiología en el Hospital Universitario Virgen de Valme en Sevilla, está desolada y no encuentra consuelo ante este terrible desplante. Se comenta que "no para de llorar".

Ante el revuelo formado y la incertidumbre, el diestro ha decidido restringir los comentarios en su cuenta oficial de Instagram, donde también ha eliminado un retrato de la que fue su novia durante más de 10 años, dos de ellos viviendo bajo el mismo techo. En la imagen la describía como "la reina del recital".

Otra de las decisiones que ha tomado el diestro tiene que ver con el aspecto económico. Ortega asegura que se hará cargo de los 70.000 euros que ya se habían abonado para los gastos del convite, una cifra que asumirá en su totalidad.

La incógnita que todavía está en el aire tiene que ver con el desembolso económico que los invitados habrían hecho en concepto de regalos nupciales y desplazamientos a Jerez.

