Juan del Val confiesa qué pasó con los invitados de la boda del torero Juan Ortega y Carmen Otte

La 'no boda' del torero Juan Ortega y su novia Carmen Otte, con la que llevaba diez años, continúa siendo el tema del momento. Media hora antes del comienzo del enlace en Jerez de la Frontera, el diestro llamó por teléfono a su prometida y le dijo que "tenía dudas" y prefería cancelar la ceremonia.

No se conocen los motivos y solo se sabe que ella se encuentra "devastada" por no casarse con su pareja. Según confirma el periódico El Español, la médico especialista en cardiología en el Hospital Universitario Virgen de Valme en Sevilla "no para de llorar".

Una fuente cercana al entorno de la hasta ahora pareja del torero ha asegurado al tabloide que sus padres y su hermana se han convertido en su principal apoyo en este delicado momento. El propio Miguel Ángel Otte se encargó de avisar a los asistentes de que el enlace se había cancelado, vía WhatsApp. A la tristeza de su hija se suma la del padre, que quería al torero "como a un hijo".

Tras el chasco y el shock de todos los 500 invitados al enlace (Curro Romero, José Luis Vázquez, Pepe Luis Vargas, Chicuelo hijo, Morante de la Puebla o Roca Rey entre ellos), que se alejaron incrédulos de la iglesia, Ortega habría puesto rumbo a la casa que comparte con Otte en Sevilla.

Qué pasó con los invitados tras la cancelación

Entre los asistentes, estaba el escritor Juan del Val y el domingo contó en La Roca que Juan "tenía dudas", aunque le parecía "sorprendente" que una persona "tan íntegra" hubiera cancelado la boda en el último momento: "Nos dicen que Juan tiene dudas y que no quiere terminar de dar ese paso hacia delante. Es algo verdaderamente sorprendente, es muy de guion cinematográfico".

Y señaló que "la gestión de los tiempos era horrible" por no haberlo hecho antes.

El escritor explicó que en la preboda -celebrada el viernes- ellos se veían muy felices: "Yo soy muy amigo de Juan, estuvimos el viernes en la preboda varios invitados, muchos de los que íbamos de Madrid, tanto amigos del novio como de la novia, yo entre ellos. Fue una preboda bonita, una fiesta bonita. Yo estuve bastante tiempo hablando con Juan, con la novia, también con los padres de la novia, los padres del novio". Alrededor de las 12 de la noche, se despidió del novio con un "mañana te veo".

Todos los invitados debían estar en la Iglesia de Santiago el sábado 2 de diciembre a las 12 del mediodía y una hora antes recibió la llamada telefónica: "Entonces ya me llamaron. Él avisó a cinco o seis personas muy próximas que más o menos repartieron las llamadas. A Juan hay que entenderle. Yo empatizo mucho lógicamente con Carmen, que es la novia que de repente, en ese momento, por una decisión de Juan, se queda…", decía sin terminar la frase.

"Él avisó a cinco personas muy próximas que se repartieron las llamadas"

"Yo creo que es una situación enormemente dura", terminó. Ante esto, su pareja Nuria Roca le reprochó que hubiera sido tan poco planificado: "De la misma manera que tomas la decisión dos horas antes, tómala una semana antes" para ahorrarle "el sufrimiento".

Ante la cancelación, Juan del Val se quedó en Jerez para salir de fiesta en la peña flamenca La Bulería a celebrar La Zambomba: "Ya que estaba, no me voy a volver. No he estado de boda, pero he ido con la voluntad".

Seguimos a la espera de noticias de alguno de los dos novios.