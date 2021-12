La transformación de Leiva: de las letras machistas de sus inicios a un álbum repleto de mujeres

Leiva ha hecho un trabajo de introspección propio pero paralelo a los cambios sociales que han acontecido en las últimas décadas. El cantante echa la vista atrás y encuentra en algunas de sus letras un resquicio machista, frases que hace años no llamaban la atención pero ahora rechinan en los oídos de quien las escucha.

La conciencia colectiva ha mutado, se ha educado, y ya no hay cabida para los desprecios a las mujeres. Tampoco para los que las utilizan como reclamo sexista. Las mujeres no son un adorno.

"El rock es un género machista y hay que asumir que vivimos en una sociedad machista en general. El que crea que está limpio de cualquier expresión o chiste machista probablemente se equivoque. Yo mismo descubro que expresiones mías de canciones de hace años son machistas, aunque no fuera intencionado. Hay que hacer un ejercicio diario de no colaborar con los micro machismos", le dijo a Sara Navas en El País hace cuatro años cuando regresaba su casa en Madrid tras la gira Monstruos y estrenaba la banda sonora de La Llamada.

"Hay mucho machismo en el rock"

Era 2017 y José Miguel Conejo (nombre real de Leiva) hablaba con naturalidad de sus errores del pasado. El lenguaje que la música ha dedicado a la mujer a lo largo de los tiempos está repleto de condescendencia, paternalismo y sexualización, unos parámetros que afortunadamente cada vez son menos comunes entre los compositores.

"Creo que hay mucho machismo en el rock. Y que hay un recurso literario, una fuente de canciones en la mujer, que es machista y que todos lo hemos escuchado y lo hemos interiorizado. Me parece bien que tengamos conciencia sobre ello. Ahora, estigmatizar al rock como machista, me parece un resumen muy escueto", explicaba a Darío Prieto en 2019 para El Mundo, donde además admitía que, "probablemente", ahora no usaría "algunas expresiones" que utilizó en el pasado.

"Soy altamente feminista", declaró.

Un disco con 14 voces femeninas: quiénes son ellas

El propio artista ha sabido identificar el problema y para el quinto disco de su carrera ha querido, en cierto modo, resarcirse. 14 grandes mujeres artistas cantan con él en Cuando te muerdes el labio, un álbum que por encima de todo pone en valor el potencial y el talento de unas mujeres a las que admira "profundamente", tal y como contó Leiva en sus redes sociales.

Natalia Lacunza, Silvana Estrada, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Fer Casillas, Elsa y Elmar, Ely Guerra, Catalina García, Daniella Spalla, Gaby Moreno, Zoe Gotusso, Zahara, Nina de Juan y Tulsa son las mujeres que acompañan a Leiva en Cuando te muerdes el labio.

Fer Casillas

Colabora con Leiva en la primera canción de este nuevo disco, Iceberg. Se trata de una cantautora mexicana que a sus 28 años fusiona el synth pop de los años 70 con el neo-soul, una mezcla que le ha traído grandes triunfos. En el año 2019 estuvo nominada a un premio Latin Grammy.

Elsa y Elmar

Elsa y Elmar es el nombre del proyecto musical de Elsa Margarita Carvajal, una cantautora colombiana de 28 años que define su música como "pop espiritual". Su tema Corazones Negros está producido por Alizzz. Colabora con Leiva en el tema Flecha.

Zoe Gotusso

Empezó su carrera musical formando parte del dúo Salvapantallas, pero el pasado 2020 se lanzo como solista con su primer disco Mi Primer Día Triste. A sus 24 años, esta cantante y compositora argentina ha sabido cautivar al público latino más joven. Canta con Leiva el tema Infinitos.

Natalia Lacunza

Se dio a conocer en España gracias a su participación en Operación Triunfo 2018, donde quedó tercera en la clasificación. Desde entonces, la joven de 22 años no ha dejado de trabajar. La banda que la acompaña en sus directos es exclusivamente femenina y ha colaborado con grandes artistas nacionales, como Aitana o Guitarricadelafuente. Colabora con Leiva en Premio de consolación.

Zahara

Ha pasado de ser la joven romántica que cantaba Con Las Ganas a gritarle al machismo y los abusos en Merichane o La Bestia Cena en Casa. La artista de Úbeda ha sufrido una gran transformación desde sus inicios en 2005 y prueba de ello es la catarsis personal que protagoniza su último disco, Puta. Canta junto a Leiva en Stranger Things.

Ximena Sariñana

De raíces gallegas, Ximena Sariñana encontró el éxito en México, su país natal, donde ha editado cuatro discos de estudio. Además de la música, la cantante ha despuntado en el cine y la televisión con varios papeles como actriz. Colaboró con Miguel Bosé en su disco Papitwo y ahora lo hace con Leiva para el tema Histéricos.

Gaby Moreno

Se trata de una cantautora y guitarrista guatemalteca de 39 años. Su música abarca desde blues, jazz y soul a R&B. También canta en inglés, francés y portugués. En 2013 ganó el premio Latin Grammy como Mejor Artista Nueva, lo que la posicionó como la primera mujer de Guatemala que gana el galardón. Canta con Leiva en Con el pañuelo en los ojos.

Natalia Lafourcade

La mezcla de sonidos y el inconfundible talento de esta autora mexicana ha hecho que se la conozca fuera de las fronteras latinas. Su papel como activista le ha dado gran reconocimiento en su país, convirtiéndose en una de las estrellas femeninas más importantes. Une su voz a la de Leiva en Diazepam.

Ely Guerra

Con seis álbumes de estudio a sus espaldas, Ely Guerra lleva 28 años dedicándose a la música. En 2020 ganó un Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por su trabajo Hombre Invisible y grabó con Leiva el tema A medio centímetro.

Silvana Estrada

Cantante y compositora de Veracruz, México. En su país aseguran que sigue la estela de Chavela Vargas y de momento esta joven de 24 años se perfila como una de los grandes talentos emergentes latinos. Peligrosamente dark es el tema que canta con Leiva.

Daniella Spalla

Empezó a interesarse por la música con solo 8 años y ahora cuenta ya con seis álbumes de estudio en su repertorio. Un ejemplo de que la constancia y el esfuerzo dan frutos si el talento lo permite. Tiene 37 años y nació en Córdoba, Argentina. Canta con Leiva en Cuando te muerdes el labio.

Nina de Juan

Se trata de la vocalista de Morgan, una de las bandas revelación del panorama indie. Ha pasado toda su vida en Las Rozas, Madrid y con su banda ha logrado que su sonido, de raíz norteamericana, inunde las salas españolas. Trabaja con Leiva en Blancos fáciles.

Tulsa

La cantautora Miren Iza lidera Tulsa, una banda que nació en 2006 y que ha sabido mantenerse en un discreto -pero estable- segundo plano a lo largo de todos estos años. Letras desconsoladas y una voz dulce caracterizan a los temas más conocidos del grupo. Inertes es el título del tema que canta con Leiva.

Catalina García

Es la compositora de la banda colombiana Monsieur Periné, de la que también es vocalista. Tienen cuatro discos en el mercado pero el primero, Hecho a Mano, fue el que le valió al grupo para conseguir un Grammy Latino en la categoría Mejor Artista Nuevo. Pone su voz en Llegará, junto a Leiva.

Lista de canciones de 'Cuando te muerdes el labio'

1. Iceberg (feat. Fer Casillas)

2. Flecha (feat. Elsa y ElMar)

3. Infinitos (festa. Zoe Gotusso)

4. Premio de consolación (feat Natalia Lacunza)

5. Stranger Things (feat Zahara)

6. Histéricos (feat Ximena Sariñana)

7. Con el pañuelo en los ojos (feat Gaby Moreno)

8. Diazepam (feat Natalia Lafourcade)

9. A Medio Centímetro (feat Ely Guerra)

10. Peligrosamente dark (feat Silviana Estrada)

11. Cuando te muerdes el labio (feat Daniella Spalla)

12. Blancos fáciles (feat Nina de Juan)

13. Inertes (feat Tulsa)

14. Llegará (feat Catalina García)