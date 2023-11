Travis Kelce confiesa su amor por Taylor Swift, cómo se conocieron y cuál es su canción favorita

La historia que se había popularizado -hasta ahora- sobre cómo se conocieron Travis Kelce y Taylor Swift consistía en algo tan sencillo como romántico.

Se contó que la estrella de fútbol americano había ido al concierto que la artista dio en el estadio de Arrowhead, en Kansas, con una pulsera de la amistad en mano. Él juega allí con su equipo, los City Chiefs, y quería entregarle a la cantante ese símbolo tan importante para sus fans, con su número de teléfono escrito con los abalorios. Tras el show, Taylor no le recibió y el deportista se quedó sin poder proponerle una cita... Hasta que esta anécdota llegó a los oídos de la de Pensylvania, que terminó aceptando el encuentro.

"Ver lo inteligente que es Taylor hace que te explote la cabeza"

Sin embargo, parece que la historia no fue del todo así. Antes de que el Eras Tour aterrizase en Kansas, la cantante ya había oído hablar del jugador, que confirma en su entrevista con Wall Street Jornal que hubo alguien que hizo la labor de Cupido. "Definitivamente había algunos de sus conocidos que sabían quién era yo. Alguien de su lado le preguntó, ‘Oye, ¿sabías que él iba a venir?’. Tuve a alguien que me hizo de Cupido", cuenta después de asegurar que para él Taylor es una inspiración diaria. "Estar junto a ella, ver lo inteligente que es Taylor, es algo que hace que te explote la cabeza. Aprendo cada día", dice.

"Creo que ella me va a odiar por decir esto... pero cuando llegó a Arrowhead (el estadio) le dieron el vestuario grande como camerino, y sus primos pequeños se hicieron fotos enfrente de mi taquilla", cuenta sobre los momentos previos a aquel concierto en el que supuestamente él quiso entregarle la citada pulsera, pero nada más lejos de la realidad. Ya se habían visto en Nueva York, unas citas que tuvieron lugar después de llevar un tiempo hablando. De hecho, fue ella la que contactó con él a través de un mensaje directo gracias a las buenas palabras de ese Cupido.

"Supe que podríamos tener una cena agradable y una conversación, y lo que surgiera de ahí, adelante", cuenta sobre aquellos primeros encuentros, de los que no se filtró ninguna foto:"Todos a mi alrededor me decían: ‘¡No la cagues!’. Y yo les decía: 'Sí, sí, ya lo pillo". Quería ser discreto y no meter la pata ni hacer nada "que alejara a Taylor". Después llegó el show en Kansas y más tarde la exposición pública. Ella acudiendo a sus partidos, él viéndola en sus conciertos... Y el beso en Argentina que confirmó que su relación iba en serio.

"Creo que tiene muchísimos valores, es totalmente mi rollo"

Hay un huracán mediático a su alrededor y el jugador es consciente, pero tampoco le tiene miedo. "Nunca había lidiado con algo así. Pero a la vez, no huyo de ello", explica el jugador, que se ha quedado asombrado al comprobar desde cerca el nivel de atención que hay sobre ella. "El escrutinio al que está sometida, cómo tiene una lupa sobre ella, cada día, con paparazis fuera en la puerta de su casa y de cada restaurante al que va, incluso después de cada vuelo que toma, y simplemente está viviendo, disfrutando de la vida. Si ella actúa así, no seré yo quien actúe de forma extraña", asegura.

Sus palabras destilan tanto asombro por la cotidianeidad de Taylor como admiración. Reconoce que para él lo más importante es compartir los valores personales, y con ella sucede esa magia. "Todo el mundo sabe que soy un tipo familiar. Para ella, su equipo es su familia. Y su familia hace muchas cosas en todo lo que tiene que ver con su gira, el marketing, estar cerca, así que creo que tiene muchísimos valores, es totalmente mi rollo", termina.

Se ha declarado como un swiftie más. Y su canción favorita es el mega éxito Blank Space. "'Podría convertir a un chico malo en bueno durante el fin de semana'. Ese es un verso increíble... Y yo nunca he sido un hombre de palabras".