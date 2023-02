La triste razón por la que Selena Gomez no siguió en contacto con sus compañeros de 'Los magos de Waverly Place'

Selena Gomez saltó a la fama gracias a s dar vida a Alex Russo en la serie Los magos de Waverly Place, que se emitió desde 2007 hasta 2012.

La artista hizo grandes amigos entre el reparto de la ficción, pero sin embargo, no quiso continuar manteniendo el contacto con ellos una vez terminada la serie.

Y aunque pudiera parecer que Selena ha olvidado a sus compañeros, lo cierto es que sigue teniendo un gran cariño hacia ellos. Así lo ha explicado la propia Gomez en el podcast Wizards of Waverly Pod del pasado 27 de febrero, donde ha confesado que perder el contacto con ellos ha sido algo de lo que se ha arrepentido.

"Me sentí avergonzada de las decisiones que tomé", les dijo a Jennifer Stone (quien interpretó a su mejor amiga Harper) y David DeLuise (quien dio vida a Jerry, su padre).

"No quería que me vieran en el estado en que me encontraba, porque A, me habrían dicho la verdad, lo que me aterroriza; y B, no quería decepcionarlos", ha continuado explicando.

"Eso es muy dulce, y gracias por decir eso. Obviamente te echo de menos", le ha respondido David.

Por su parte, Jennifer le ha agradecido sus palabras y ha confesado que frecuentemente ha reflexionado sobre ese cambio en la comunicación entre ambas: "Agradezco que hayas dicho eso también, porque para ser sincera, hubo momentos en los que dije: '¿Dejamos de ser amigas porque no le dije lo que quería escuchar?' Entonces, aprecio que seas tan honesta".

"Os aprecio mucho", añadió Selena: "Os quiero, tanto de una manera que nunca he querido a nadie más".