Valeria Vegas, de cerca: su edad, su historia con La Veneno y colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'

Valeria Vegas es una periodista, escritora y colaboradora de televisión muy polifacética. Su amor por mujeres como Pamela Anderson, Sara Montiel, Nadiuska, Alaska y Susana Estrada la hacen ser habitualmente narradora de sus historias en la actualidad.

De hecho, ha dirigido la serie documental sobre Nadiuska para Atresplayer. Sin embargo, su trayectoria relatando la vida de mujeres icónicas se remonta a La Veneno, de quien escribió las memorias y por ello empezó a estar en un primer plano.

Nacida en 1985 en Valencia, a sus 39 años se ha convertido en una mujer muy versátil en el mundo de la comunicación. Por ello, colabora habitualmente con medios de comunicación tanto e prensa escrita como en radio y en televisión. De hecho, en la pequeña pantalla la podemos ver por las tardes como colaboradora del programa Y ahora Sonsoles.

Comenzando por el principio, Valeria Vegas publicó su primera novela en 2015, Grandes actrices del cine español, pero ese mismo año lanzó la publicación por la que su carrera empezaría a escalar rápidamente: ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno. En esta historia biográfica se basaría en 2020 la serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo, Veneno.

A este éxito editorial le siguieron otros, como Vestidas de azul. Análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la Transición española, publicado en 2019. También consiguió una adaptación en serie por los Javis, bajo el nombre Vestidas de azul en 2023.

Además, Valeria Vegas ha dirigido diversas producciones, como Manolita, la chen de Arcos (2016), la primera mujer trans que adoptó en España; ha sido coguionista de Susana y el sexto y ha dirigido la serie documental El enigma Nadiuska, entre otras.

La historia de su identidad

Valeria Vegas es una mujer trans, pero nunca ha sido su objetivo ser un icono del colectivo LGTBIQ+ por ello. "Yo no me he postulado para ser un referente trans pero tampoco lo puedes evitar. A mi me pesa porque detrás hay una responsabilidad que yo no quiero asumir. Yo tengo un montón de referentes, y me veo en el otro lado y me veo rara", expresó en La Vanguardia. No obstante, si con su ejemplo puede ayudar a otras personas, está más que dispuesta a ello.

Desde que era pequeña aprendió a hablar de sí misma sin género: "En lugar de decir que estaba cansada o cansado, decía 'qué cansancio tengo'. Supe vivir sin género. Supe ser una cosa ficticia. Pero nunca me oculté". Desde la infancia sabía su identidad: "Yo ya sentía esa identidad y el mundo también me lo reafirmaba. En mi cabeza ya pensaba que me encantaría ser mujer, pero no pensaba que existía la palabra transexualidad, no sabía que eso era posible, para mi era como ciencia ficción".

Fue en 1995, con 10 años, cuando Valeria entendió lo que era ser trans gracias a un amigo que se lo explicó al aparecer en televisión Bibiana Fernández: "Él me contó que Bibiana era trans y yo recuerdo que esa noche me acosté superfeliz pensando que todo lo que yo me estaba inventando sobre un yo de otra manera era posible hacerlo realidad".

Tardó unos años en decírselo a la familia, y a los 20 comenzó la transición, tal y como también contó en el citado medio: "El día que lo dije en casa lo recuerdo como el primer día de mi vida. Si mi familia me quiere, que explote el mundo, ya me era igual. Yo siempre he asumido que no le tengo que gustar a todo el mundo; que lo importante es mi círculo y que ellos me quieran".

15 años con su pareja

Pese a contar ciertos datos de su vida para visibilizar una realidad, Valeria Vegas prefiere llevar otros asuntos en la intimidad. Por ello, se conoce que tiene pareja desde hace más de 15 años, pero no trascienden muchos detalles sobre él.

Eso sí, es un arquitecto y cada día se demuestran el amor el uno por el otro. Empezó con él con 23 años, como relató para La Vanguardia: "Pasamos el primer año y fuimos a por el segundo, y así llevamos casi 15. Cuando estás bien no te planteas cambiar. Es como cuando tienes un sofá cómodo, ¿para qué lo vas a cambiar?".