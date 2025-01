Quién es Blanca Marsillach: su edad, hija de dos conocidos actores y sus películas más famosas

Blanca Marsillach es una actriz española que ha trabajado tanto en cine, televisión como en teatro, disciplina en la que está totalmente volcada en la actualidad.

Nacida en 1966 en Barcelona, en 1986 ya se la pudo ver en televisión, concretamente en Segunda enseñanza, proyecto al que siguieron muchos otros en la pequeña y gran pantalla. De hecho, compartió reparto con el actor Chistopher Lambert en la película El inquisidor. Por otro lado, ha actuado en filmes como GAL, El otro lado de la cama, Atraco a las 3... y media, En penumbra y La monja alférez, entre otras.

Más allá de la actuación y la dirección, a sus 59 años Blanca lucha por acercar el teatro a los sectores más desfavorecidos, y por ello se alía con asociaciones con programas que apoyan esta filosofía.

Una familia llena de actores

Su vida parecía destinada a la interpretación, pues sus dos padres son grandes rostros de la escena: es hija de Adolfo Marsillach, quien fue un actor, guionista de televisión, dramaturgo y escritor que dejó su sello en la actuación, el teatro y la escritura.

Además, Blanca ha heredado de él la solidaridad, tal y como contó para Ok Diario: "Mi padre, Adolfo Marsillach, era una persona muy comprometida socialmente y yo siempre quise continuar su legado, aunque él lo hacía siempre desde un prisma más político por la época en la que estaba viviendo".

"El Tartufo de Moliére o Marat-Sade de Peter Weiss son dos ejemplos, así como algunos más, pero creo que esas obras fueron un antes y un después. Se las censuraron, pero él siguió haciendo cosas, adelante y entrando en polémicas", defendió la actriz sobre su padre.

Por otro lado, su madre es Teresa del Río, la famosa actriz a la que se puede ver en películas como El gafe, Bahía de Palma, La madriguera, Historia de la radio, Alejandro Magno y Hola, Robinsón.

De hecho, Blanca ha explicado que dedicarse a la actuación se convirtió en su propósito porque sabía que tenía el camino más fácil. Poco a poco ha demostrado que el talento corre por sus venas y se ha labrado una carrera como actriz y productora de teatro con una compañía propia.

Su hermana decidió hacer lo mismo, pues también es actriz: Cristina Marsillach es conocida por películas como Mil veces adiós y Opera, pero también por apariciones televisivas en La señora García se confiesa, El poderoso influjo de la luna y El mar y el tiempo.

Su pasado con la Movida Madrileña

La actriz se reconoce como rebelde. De hecho, se fue de casa con 17 años para no seguir las reglas que le imponía su padre.

En una entrevista para el citado medio indagó en este rasgo de su personalidad, ligado a los años 80. "Viví la Movida Madrileña, era del grupo de Almodóvar, Eusebio Poncela, Amparo Muñoz… Bueno, esa Movida de Madrid te podía llevar al cielo o al infierno. Ahora si me dicen que salga a cenar después de las 20 horas, siempre digo que no. Me hago cualquier cosa en casa y rezo el rosario, por decirte algo", explicó.

"Creo que gracias a lo joven y lo precoz que era, pude salir de muchas cosas de las que muchos compañeros no han podido salir. Bueno, la Movida de Madrid te podía llevar al cielo o al infierno", expresó sobre su juventud.

Una vida sana

Entre detalles algo más íntimos de su rutina, tal y como recoge ABC, Blanca busca recargar energía desde que se levanta: "Suelo desayunar un zumo de naranja, un plátano, unos arándanos y una tostada con pan de espelta, aguacate y salmón".

Dormir siesta le parece perder el tiempo, y ella es más de aprovechar la noche para dormir lo necesario y durante el día poder trabajar, hacer deporte y tener ocio. Por otro lado, para gestionar el estrés tan expandido en la sociedad, la actriz tiene algunos métodos: "Recurro a la meditación, el yoga o el ejercicio en general. Es lo que me calma y me hace ver las cosas de otra manera".

El ejercicio es un indispensable en su vida "sobre todo para fortalecer la espalda". "Fui operada hace años y ahora de nuevo otra vez. El yoga y los ejercicios de pilates es lo que más resultado me da; el 'cardio' suelo hacer una ahora aproximadamente... me ayuda a estar activa".

"Lo más sexy es ser tú misma y aceptar lo que tienes, lo bueno y lo que no es tan bueno. Quererte como eres. Pero sí, es que a los 50 años hay una crisis importante. Ya estás cerca de los 60 años y muy lejos de los 40, y notas que no tienes la misma energía vital. Antes con unas cuantas horas de sueño me valía, ahora para nada, a partir de las 20 horas si me dicen de ir a cenar es que digo que no. Me hago en casa lo que sea, me pongo a rezar el rosario, por decirte cualquier cosa, y me pongo la manta eléctrica con un buen libro. Y se acabó, esa es la mejor cena que puede haber", detalló para Okdiario.

Asimismo, asegura que su entorno es lo más importante: "A mí me llena mucho mi perrita Puck y los pocos amigos que tengo, porque tengo muy pocos. Soy una persona muy espiritual, o por lo menos eso me considero, pero no religiosa. Pienso que el universo no está en los cuatro que andamos por la calle y que nos podemos creer con cierto poder, sino que creo que realmente cuando ves el cielo, el mar o las montañas, te das cuenta de que es como un click, y cuando se va ese click deja de funcionar todo".