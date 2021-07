"Vamos a sacarte de esa prisión": el esperanzador mensaje de Madonna a Britney Spears

Madonna también quiere Justicia para Britney. La diva del pop ha salido en defensa de la que fue su compañera sobre en la Super Bowl de 2012 y ha compartido una petición a través de Instagram Stories.

"Devolvedle a esta mujer su vida", comienza el texto que acompaña a una imagen de Madonna con una camiseta de Britney. "La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Muerte al avaricioso patriarcado que le ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos. Esto es una violación de los derechos humanos"; continúa la artista. "'¡Britney, vamos a conseguir sacarte de esta prisión!".

El alegato de Madonna en favor de Britney Spears // Instagram

El apoyo constante de Madonna a Britney

La diva del pop siempre ha querido estar al lado de la princesa del pop. Madonna ha hecho gala en numerosas ocasiones de la buena relación que mantiene con Britney Spears, su compañera en la Super Bowl de 2012 y con quien cantó Me Against the Music en 2003.

Una muestra de ese apoyo es este vídeo que publicó en Instagram el pasado abril. "Amo esta canción y amo a la chica que la canta", dice el comentario que acompaña un vídeo suyo (de Madonna) haciendo playback con la canción Baby One More Time.

También ha versionado la canción Toxic de Britney Spears...

.... y la ha cantado sobre el escenario, dedicándosela Donald Trump.

A esto hay que sumar que cuando Britney regresó a la música en 2008, Madonna la invitó a varios de sus conciertos durante su gira Sticky & Sweet tour.