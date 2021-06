La carta de Christina Aguilera para apoyar a Britney Spears en el proceso legal por su tutela

Compañeras en el Mickey Mouse Club de la factoría Disney durante su infancia y rivales en los escenarios y listas de éxitos durante su adolescencia. Podría decirse que Christina Aguilera y Britney Spears han llevado carreras paralelas (ambas eran jóvenes, guapas y con talento) pero la industria se ha encargado de hacernos creer que entre ellas había una competición por ver quien era coronada como princesa del pop en los años 2000.

Existiese o no una animadversión personal real entre ellas, parece que aquello es ya agua pasada. Así lo ha demostrado Christina Aguilera con una sincera carta que ha compartido tanto en su cuenta de Instagram como de Twitter en la que da su apoyo firme a la cantante de Toxic, que hace solo unos días comparecía ante el juez para intentar apartar a su padre de la tutela que se le otorgó hace 13 años.

"Estos últimos días he estado pensando acerca de Britney y de todo por lo que está pasando. Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano que desee tener el control de su propio destino no pueda vivir su vida como desea", empezaba la artista. "Ser silenciada, ignorada, acosada o que te nieguen el apoyo quienes están más ‘cerca’ de ti es la cosa más agotadora, devastadora y humillante imaginable. El daño mental y el emocional que puede causar a un ser humano no debe tomarse a la ligera", añadía, emocionada por las duras restricciones que Spears relató durante el juicio.

"Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo, su sistema reproductivo, su privacidad, su espacio, su curación y su felicidad", decía refiriéndose al control al que Britney está sometida para no quedarse embarazada: lleva un DIU que no puede retirarse sin autorización, aunque su expreso deseo es volver a ser madre.

Aguilera reconoce que no está al tanto de todos los detalles del proceso judicial pero asegura que lo que se ha publicado en los medios de comunicación le es suficiente para entender que la que fue su compañera ha sufrido un excesivo control que en vez de beneficiarla la ha perjudicado todavía más. "Aunque no sé lo que pasa a puerta cerrada en esta conversación, muy personal pero muy pública, todo lo que puedo hacer es compartir desde el fondo de mi corazón aquello que he oído, leído y visto en los medios. La condena y la desesperación de esta súplica de libertad me hace creer que la persona que una vez conocí ha vivido sin compasión ni decencia por parte de aquellos que la controlan", explica.

La artista termina su texto reiterando su apoyo a Britney. "A una mujer que ha trabajado bajo las condiciones y la presión más inimaginable, os prometo que se merece toda la libertad posible para vivir la vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Se merece todo el amor verdadero y todo el apoyo del mundo", termina su misiva.

Aguilera no es la única que ha alzado la voz en defensa de Britney Spears. Las hermanas Kardashian, Mariah Carey o Miley Cyrus son algunas de las personalidades que han dado la cara por Spears, además de su ex pareja, Justin Timberlake, que después de la comparecencia de Britney en el juzgado aprovechó para hacer un particular alegato que no ha gustado a todos. En su día, Timberlake se encargó de difundir que la artista le había sido infiel durante su noviazgo cuando esa información era completamente falsa.