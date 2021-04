Vania Millán habla de los efectos secundarios de la fecundación 'in vitro'

Vania Millán y su futuro marido, Julián Bayón, están deseando aumentar la familia y para conseguirlo se están sometiendo a un proceso de fecundación in vitro. Fue el pasado mes de noviembre cuando la modelo hablaba abiertamente de su problema para tener hijos: "A día de hoy lo he aceptado, pero no he perdido la fe. Estoy abierta a todos los tratamientos", decía.

La modelo comparte ahora con sus seguidores cómo avanza este proceso, un tratamiento que tiene unos particulares efectos secundarios. "Ahora mismo preparo mi cuerpo, todo para la estimulación y conseguir un óvulo de calidad", explicaba en su cuenta de Instagram la modelo, que confesaba en la misma imagen que no podía resistirse a comer a todas horas. "Tengo muchas ganas de comer. ¡Y dulce! ¿Es normal? ¿Os ha pasado?", preguntaba a sus followers.

Poco después, la modelo confesaba que los profesionales le habían dado un toque por rendirse a los dulces, algo que parece ser no es beneficioso para el proceso. "Me están regañando por haber comido dulce", escribía en su cuenta de Instagram.