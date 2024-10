J.J Vaquero: de su adicción a la cocaína y cómo la superó a su gran cambio físico

J. J. Vaquero es de esos rostros de la comedia que nos han acompañado durante años desde la televisión, pero también desde los teatros. El que fuera colaborador de El Hormiguero se convirtió poco a poco en un gamberro divertido muy querido por el público.

Su aspecto travieso y su tipo de humor no son casualidad: el cómico ha pasado por muchas vivencias para acabar abrazando un género de comedia y de estética muy concreto, con el que deja clara su personalidad.

Y aunque siempre lo ha dejado caer en sus chistes, lo cierto es que él mismo confesó que su vida no siempre había sido sencilla: sus problemas con las drogas le pasaron factura.

Su adicción

Para el de Valladolid su problema en el pasado con la cocaína nunca ha sido un tabú. "Cuando yo era camarero, el día de descanso salía y me pegaba unas fiestas muy tochas con alcohol, droga… yo no le decía que no a nada. Cuando me hice cómico seguí en la misma dinámica, con la diferencia de que ahí era casi todos los días, y aquello era una dinámica de no parar", explicó para Relevo.

JJ Vaquero | Europa FM

El cómico también se sinceró en 2023 en el programa de Raúl Pérez, donde expuso lo duro que había sido pedir ayuda para superar sus problemas con la droga.

"Yo decido buscar ayuda para dejar de tomar cocaína en el veintipico de octubre de 2019. Y en ese primer empujón, ese primer proceso de que hay que estar muy fuerte... me voy el 8 de marzo va a Colombia a hacer una peli", relató Vaquero.

Cabe recordar que Colombia es uno de los principales países de exportación de cocaína, pero también de café. Y precisamente por ello el humorista usó paralelismos para hablar de su problema con el estupefaciente: "Por lo que sea, si te gusta mucho el café colombiano, pues Colombia no es un buen país para dejar de tomar café o para tomar un descafeinado".

El cómico superó el gran obstáculo que suponía ese viaje, y fue gracias a su equipo: "Nadie cometía excesos en el rodaje. No había nadie tomando ningún tipo de drogas. Es más, el equipo colombiano ni siquiera tomaba cerveza, por contrato, durante los diez días que duró el rodaje".

Así, el humorista contó que "no hubo ninguna tentación", y pensó en lo que habría pasado de haber viajado antes a Colombia: "Me habría comportado como un desubicado, la habría liado, la habría liado seguro y para mal".

Su salvación, el deporte

Por otro lado, J. J. Vaquero también ha hablado sin tapujos de otras épocas de su vida, muy alejadas del humor. Entre ellas destaca la que le ha provocado un gran cambio físico, y en la que se refugió para dejar a un lado los excesos.

El humorista ha pasado de la comedia a batir el récord de España en la modalidad deportiva powerlifting este 2024.

Aunque su profesión es la comedia, se considera 'powerlifter' de corazón. Esta disciplina, traducida como levantamiento de potencia, consiste en la realización de tres ejercicios de levantamiento de peso: sentadilla, peso muerto y press banca.

Pues bien, el cómico ha batido el récord nacional en su categoría de edad y peso. El humorista comenzó practicando este deporte en 1991, cuando apenas era conocido, el cual compaginó con culturismo a lo largo de siete años.

Después de 20 años sin hacer deporte, lleva tres años compitiendo de nuevo en esta modalidad, a sus 50 años. De hecho, volvió al gimnasio casi a la par que llegó la decisión de dejar las drogas, con intención de alejarse de la fiesta.

Y con cinco o seis días de entrenamiento Vaquero ha conseguido este gran hito, superándose a sí mismo en todos los sentidos.