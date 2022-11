"Te vas a morir": el duro mensaje de la prometida de Aaron Carter días antes de su muerte

Te interesa Lo que se sabe sobre las causas de la muerte de Aaron Carter

El estado de salud de Aaron Carter llevaba tiempo preocupando a sus amigos y familiares. El propio cantante lo insinuó en un directo en TikTok días antes de morir cuando habló a sus fans de los problemas que tenía con su prometida, la influencer y modelo Melanie Martin.

"Déjame en paz, Melanie", dice Aaron en el vídeo, en el que compartió también el mensaje que recibió de la influencer. "Me dijo que iba a morir".

Aaron Carter se mostró muy enfadado con estas palabras de Melanie, aunque según publica TMZ no fueron exactamente así. El cantante solo leyó una parte del mensaje que le envió la influencer y que era una advertencia sobre su estado de salud.

Al parecer Melanie Martin, madre del único hijo de Aaron Carter, quiso avisarle de los peligros de su tipo de vida y le pidió que dejase de inhalar. "Si es verdad lo que estás haciendo, no terminarás con vida. Vas a morir. Te amo, esto no es seguro. Por favor, no te hagas esto a ti mismo", decía supuestamente el mensaje.

Aaron Carter y Melanie Martin, en una imagen de abril de 2021. // Gtresonline

Melanie y Aaron, pareja con problemas

Melanie Martin y Aaron Carter llevaban tiempo de constantes tiras y aflojas, pero seguían prometidos y unidos por su hijo Prince. La pareja confirmó su relación a mediados de 2020, y en junio de ese año se comprometieron. Se separaron a finales de 2021, poco después de ser padres, y tras esta ruptura llegaron episodios de tensión que los llevaron a los tribunales.

En febrero de 2022 Melanie Martin acusó al cantante de haberla agredido cuando fue a visitarla para ver a su hijo. En ese momento se dio cuenta de que había empezado a hablar con otro hombre y, según aseguró Martin, el cantante tuvo un ataque de celos y la agredió. The Blast publicó que le dio un puñetazo en el costado y le rompió la costilla.

Pese a estos tiras y aflojas, la modelo de 30 años ha confirmado en TikTok que seguían juntos al publicar este martes un vídeo junto a su prometido.

"Extraño mucho a mi prometido y espero que puedan ver en algunos videos cuánta luz aportó a mi vida. Mi amor, te llevaron de este mundo demasiado pronto 💔", dice el mensaje compartido por Martin.

"Dios solo hizo uno y tuve la suerte de haber conocido al amor de mi vida. No volveré a estar con nadie. Siempre te dije que eres el único para mí", escribe la modelo que anteriormente había publicado un vídeo (ya borrado) en el que se le ve recibir entre lágrimas la noticia de la muerte de Carter.