La prometida de Aaron Carter, Melanie Martin, se despide de él entre lágrimas: "No sé que está pasando"

La repentina muerte de Aaron Carter a los 34 años ha dejado a muchos fans con el corazón roto, aunque los más afectados han sido los familiares de este cantante, que fue hallado sin vida en la bañera de su apartamento en Lancaster, en California, el pasado sábado 5 de noviembre.

Precisamente, Melanie Martin, la prometida de Aaron, está viviendo unos momentos bastante duros. La joven ha sido vista saliendo de casa del cantante antes de que su cuerpo fuera recogido y ha tenido la oportunidad de hablar con los medios de comunicación.

Melanie Martin, prometida de Aaron Carter // Gtres

Las primeras declaraciones de la prometida de Aaron Carter

Melanie, totalmente rota de dolor, se ha mostrado muy perpleja de lo que había sucedido, ya que para nada esperaba que su prometido muriera de forma tan repentina: "No me han dicho ni una palabra, no sé nada de lo que está pasando". Del mismo modo, ha afirmado que están a la espera de que la Policía les comunique los detalles del fallecimiento.

"Estuve fuera de casa unos días. Eso es todo lo que puedo decir, todo lo que puedo decir", ha contado entre lágrimas, recalcando que ella no estaba en el momento de la muerte.

Aaron Carter y Melanie Martin mantenían una larga relación que rompieron en noviembre de 2021, una semana después de que naciera su hijo Prince Lyric Carter. Sin embargo, recientemente volvieron y estaban esperando que llegara la feliz fecha de su boda.

La despedida de Nick Carter, hermano de Aaron Carter

El miembro de los Backstreet Boys y hermano de Aaron Carter, Nick Carter, compartió recientemente en Instagram un post en el que se despedía de él: "Mi corazón esta roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido", empezó.

"Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quisiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrase la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí", continuó, dejando claro que, para él, las adicciones y los problemas mentales que sufría su hermano son los causantes de este triste desenlace.

"Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie jamás sabrá. Te amo Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra... Te quiero hermanito", terminó.

Ahora mismo, siguen las declaraciones de muchos familiares y amigos de Aaron Carter que se están despidiendo del joven de 34 años, quien falleció recientemente en su domicilio.