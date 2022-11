La trágica relación de Aaron Carter y Melanie Martin: denuncias por malos tratos, su hijo Prince y un triste final

El mundo sigue conmocionado después de la noticia de la muerte de Aaron Carter, artista y hermano de Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys. Durante los últimos días, familiares, amigos y fans del joven de 34 años se han ido pronunciando al respecto y dedicándole unas bonitas palabras de despedida.

Una de las personas que más dolida se ha visto ha sido Melanie Martin, la prometida de Aaron. Ella misma estuvo fuera de casa cuando su pareja falleció y cuando tuvo la oportunidad de pisar el domicilio familiar pudo hablar con los medios.

"No me han dicho ni una palabra, no sé nada de lo que está pasando", contó la joven, dejando claro que la Policía todavía no le había explicado los motivos de la muerte.

Melanie Martín, la prometida de Aaron Carter // Gtres

La despedida de Melanie Martin a Aaron Carter

Recientemente, la revista People ha podido hablar con ella y ha confesado que se encuentra "devastada" tras lo sucedido.

"Mi corazón está completamente roto por el fallecimiento de mi prometido Aaron. Sabía que estaba luchando e hice todo lo posible para ayudarlo. Tiene una personalidad muy independiente y fuerte, y no pude ayudarlo en la forma en que sentí que lo necesitaba", ha reflexionado.

Y ha terminado señalando: "Ojalá tuviera más personas que me ayudaran con él. Ahora criaré a nuestro hijo como madre soltera y este es el peor día de mi vida, pero tengo que ser fuerte por nuestro hijo".

Aaron Carter y Melanie Martin, toda la historia

Aaron Carter y Melanie Martin comenzaron a salir en 2019, aunque no fue hasta enero de 2020 cuando el joven hizo pública la relación. En junio de este mismo año se comprometieron y tras quedarse embarazada, sufrió un aborto espontáneo y perdieron al hijo que esperaban.

Unos meses después, la pareja trajo al mundo a su único hijo, Prince, en noviembre de 2021. "Prince es precioso, te amo hijo. Tu mami te ama mientras dejo caer lágrimas en el teléfono. Este soy yo cortando su cordón umbilical mi preciosa familia", compartió durante el nacimiento en sus redes sociales.

Ocho días después de que llegara Prince al mundo, Aaron y Melanie decidieron separarse, pero varios meses después se reconciliaron.

Aaron Carter y Melanie Martin, en una imagen de abril de 2021. // Gtresonline

Supuestas palizas, engaños y drogas

La relación de Aaron Carter y Melanie Martin fue muy complicada y violenta. En marzo de 2020, ella fue detenida por supuesta 'violencia doméstica'. "Me estranguló la tráquea, me abrió los brazos, me abrió la espalda y me dio un puñetazo donde me sacaron un diente", contó él a los medios.

Pero él también fue acusado de lo mismo en febrero de 2022. La Policía lo detuvo por, supuestamente, romperle una costilla a Melanie y ella terminó solicitando una orden de alejamiento contra él.

Melanie Martin, según se ha dado a conocer, quiso avisarle de los peligros de su tipo de vida y le pidió que dejase de inhalar. "Si es verdad lo que estás haciendo, no terminarás con vida. Vas a morir. Te amo, esto no es seguro. Por favor, no te hagas esto a ti mismo", decía supuestamente el mensaje.

Quién es Melanie Martin, la prometida de Aaron Carter

Melanie Martin nació en Bulgaria, donde se ganaba la vida de camarera. Tras mudarse a EEUU, conoció a Aaron Carter y comenzó a ganar fama y relevancia en redes sociales, llegando a ser una influencer. Con el tiempo, varias marcas le ofrecieron oportunidades y terminó siendo modelo.

Desde que comenzó su relación con el cantante, la joven ha mantenido un perfil bastante bajo en redes sociales porque no quería exponerse demasiado y con los años, tampoco a su hijo Prince.

Melanie Martin, prometida de Aaron Carter // Gtres

Sin duda, la pareja formada por Aaron Carter y Melanie Martin ha pasado por muchos altibajos.

Además, han influido varios temas como los problemas de salud mental del cantante, el consumo de ciertas sustancias y las disputas familiares del hermano de Nick Carter.