Verdeliss publica el vídeo de su parto en casa bajo la atenta mirada de sus siete hijos

No es la primera vez que comparte uno de sus partos, pero el hecho de que este nacimiento tuviese lugar en su domicilio y con sus otros siete hijos como testigos ha despertado algunas críticas en redes sociales.

El debate sobre la exposición de los niños en las redes sociales es cada vez más habitual, así que no todos ven con buenos ojos que influencers como Verdeliss compartan con el mundo sus métodos de crianza y educación. La influencer vasca consiguió hacerse un nombre en Internet hace ya algunos años, cuando empezó a relatar las cotidianeidades de una familia numerosa: cómo organiza las comidas, las visitas al médico, el colegio e incluso cómo mantener el orden en casa.

En Instagram acumula 1,4 millones de seguidores y en su canal de Youtube alcanza 2,3 millones. Una comunidad gigantesca entre la que también se encuentra algún detractor, los que han criticado que la influencer comparta el parto de su última hija, Deva, que llegaba al mundo el pasado 8 de febrero.

Un parto velado y en casa, rodeada de sus siete hijos

Deva es la octava hija de Verdeliss y Aritz. Sus padres querían que naciese en casa, así que los meses previos estuvieron informándose y preparándose para el gran momento. Tuvieron asistencia profesional en todo momento y unos espectadores muy familiares: los siete hijos del matrimonio, que vieron nacer a su hermana pequeña en una piscina instalada en el salón de su casa.

Lo que la familia no se esperaba es que la pequeña Deva naciese dentro del saco amniótico, lo que se denomina un parto velado. El bebé no fue capaz de romper el saco antes de salir del útero de su madre y por eso nació emnantillada, dentro de la bolsa amniótica. "Son partos muy especiales, ocurren pocos", se escucha decir a una de las matronas presentes en el parto velado. "Así es Estefi, lo más difícil del mundo lo hace fácil. Es una máquina en todo", apunta su marido.

"Y nació enmantillada, danzando en su líquido amniótico, nunca llegó a romper la bolsa. Un fenómeno así sucede en un parto de cada 80.000, demostrando sanar la herida pasada", escribió Verdeliss.

La influencer ha compartido el vídeo del momento -grabado por su hermano Pedro- en sus redes sociales sin intención de convencer a nadie y con el objetivo de desmitificar el parto en casa. "No se trata de abrir debate parto en casa VS parto en hospital, no quiero convencer a nadie. Ambas opciones son lícitas, maravillosas y válidas!!", escribía en su Instagram, recordando que su séptima hija fue prematura y por eso le "debe la vida" a los partos en hospitales.

Verdeliss y Aritz tienen ocho hijos: Aimar, Irati, Laia, Julen, las mellizas Eider y Anne, Miren y Deva.