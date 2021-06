La versión de Jesús Castro de su encontronazo con la prensa: "Estaba manipulado"

Hace unos días Jesús Castro fue noticia por su actitud frente a unos reporteros y fotógrafos que quisieron hacerles unas preguntas a la salida de un restaurante cerca de de la Puerta de Alcalá en Madrid.

Tal como se pudo ver en los vídeos que se viralizaron de este encontronazo, Jesús mostró una actitud nada habitual en él con la prensa, dirigiéndoles frases como "Sabéis que no entro nunca en mi vida privada, y no lo voy a hacer hoy. Me parece increíble que estéis aquí para molestarme, si queréis saber cómo estoy solo tenéis que mirarme de arriba abajo".

Ante la insistencia del reportero, el actor de El Niño se mostró todavía más molesto: "Sé que está la cosa mal y no tenéis mucho contenido. Está la cosa muy barata para que yo interese".

Una actitud que fue muy criticada en redes sociales al viralizarse un fragmento de ese momento en el que el reportero también respondía a la actitud de Jesús.

Una semana después y con los ánimos más calmados, Jesús ha aprovechado la presencia de la prensa en un partido benéfico en el que ha participado para aclarar lo sucedido días atrás.

"Me dijeron que yo decía cuidado conmigo, que soy de Vejer, y estaba manipulado. Yo dije que tenía que tener en cuenta que soy de Vejer y no estoy acostumbrado a tener cámaras", ha explicado el actor gaditano.

"Me gustaría que, ya que me graban, lo pusieran en bruto y no lo que les sale de los huevos", ha continuado, visiblemente molesto por ver cómo han tergiversado lo que ocurrió realmente.

Zanjado el asunto, Jesús incluso ha bromeado con el apellido de su chica, Alba Casillas, hablando sobre el partido benéficoque acababa de jugar en el Wanda Metropolitano a favor de la fundación Cris: "Es un conjunto, porque cuando faltan casillas, ¿os ha gustado no?, cuando faltan algunas cosas igual no terminas pero en este caso estoy bastante cubierto, muy contento, no me puedo quejar".