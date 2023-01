El viaje romántico de Tamara Falcó e Íñigo Onieva al Polo Norte con el que sellan su reconciliación

Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúan con sus planes de boda. Así lo confirmaba la socialité en una reciente entrevista para Harpers Bazaar, donde apuntaba que seguía buscando vestido de novia.

"He estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia", decía después de confesar cómo había conseguido perdonar al empresario después de una infidelidad pública que puso patas arriba el mundo del corazón. "La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo. Pero no hay vida sin cruces, y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad… Para mí es la única forma de amar posible", contaba.

Así, Tamara e Íñigo siguen adelante con la relación que comenzaron hace ya más de dos años. Y para sellar la reconciliación han hecho las maletas y han viajado juntos hasta el Polo Norte para disfrutar de unos días de intimidad lejos de la nube de paparazzis que los persigue allá por donde van.

Aunque entre sus planes estaba ver las auroras boreales, la pareja no ha conseguido disfrutar de este fenómeno que ilumina el cielo nocturno con colores verdes y azulados. Lo que sí han hecho es brindar al calor de la hoguera y comtemplar los nevados paisajes de la zona.

Ha sido la hija de Isabel Preysler la que ha compartido varias instantáneas del romántico viaje en su perfil de Instagram. Junto a ellas, ha escrito: "Unos días en Ivalo (Polo Norte) espectaculares! Vinimos @ionieva 🤍 y yo para ver las auroras #fail pero nos vamos felices con unos recuerdos espectaculares de una naturaleza que se mantiene prístina y un confort como si estuvieras en tu propia casa".