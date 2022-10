Victoria Beckham aclara por qué se borró los tatuajes en homenaje a David Beckham

Las alarmas saltaron esta semana, cuando Victoria Beckham hizo a través de su cuenta de Instagram un tutorial en el que probaba diferentes barras de labios. Para mostrar bien el tono de cada color, la diseñadora hacía un trazo del pigmento sobre su muñeca, una prueba muy habitual en el mundo de la cosmética.

Nada fuera de lo normal si no fuese porque los usuarios de las redes y los fans de la ex Space Girl se percataron de que faltaba algo en la muñeca de derecha la diseñadora. El tatuaje con las iniciales de su marido, David Beckham, había desaparecido.

La muñeca de Victoria Beckham // Instagram @victoriabeckham

De un momento a otro empezaron a surgir rumores de crisis en el matrimonio. Llevan casados desde 1999 y no es la primera vez que se habla de un distanciamiento entre ellos, pero en esta ocasión la diseñadora ha querido salir a desmentirlos y aclarar el motivo por el que realmente decidió borrar ese tatuaje en concreto.

Lo explicó durante una entrevista en el programa Today de la NBC. "Tenía estos tatuajes desde hace mucho tiempo y, simplemente, no eran muy delicados", aseguraba la diseñadora, añadiendo que el relieve de los dibujos era "un poco grueso".

Quiso recurrir al láser para eliminarlos de su piel porque consideraba que ya no favorecían a su aspecto. Nada que ver con una crisis matrimonial o problemas con su marido. "Sangraban un poco y no eran tan bonitos. No quedaban tan bien, no significa nada más que eso", aclaró la ex Space Girl, que además de estas iniciales tiene varios tatuajes más alrededor del cuerpo.

"Los medios comenzaron a especular sobre si iba a dejar a mi marido. No. Estaba un poco harta del tatuaje, es tan simple como eso", recalcó, cortando los rumores de raíz y evitando pábulos sobre su relación con el futbolista.

Aunque la diseñadora salió al paso de los rumores, no es la primera vez que los medios de comunicación hablan de síntomas de agotamiento en su matrimonio. Se dieron el sí quiero en 1999 y casi 20 años después, en 2008, David Beckham reconocía que mantener una relación sólida durante tantos años no era tarea fácil.

"Estar casados durante tanto tiempo siempre es un trabajo duro, pero hacemos que funcione. Nos enfrentamos a cosas difíciles como viajar y estar lejos el uno del otro, así que procuramos que funcione", dijo.