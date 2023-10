Victoria Beckham habla de su infierno en España: acoso mediático, crisis con David y una mentira icónica

El fichaje del Real Madrid por David Beckham tuvo una dimensión que alcanzó mucho más allá del mundo de fútbol. Su mudanza a España entre 2003 y 2007 colapsó portadas de revistas, tertulias en televisión... Los niños querían lucir el mismo peinado que el jugador y las jóvenes replicar el estilo de la ex Spice Girl.

Eran populares, sí, pero no siempre se hablaba bien de ellos. La prensa rosa destapaba supuestas infidelidades, informaciones -veraces o no- terriblemente jugosas. El precedente era obvio: la revista OK había pagado un millón de euros por la exclusiva de su boda en 2009. Victoria eligió un diseño palabra de honor de Vera Wang valorado en 90.000 euros.

Su llegada a España, sin entender el idioma y con la prensa detrás

"Cuando me mudé a España fue difícil, porque había sido parte de un club y de una familia toda mi vida, desde los 15 a los 27 años. Me venden de la noche a la mañana. De repente estoy en una ciudad, no hablo el idioma. Y lo más importante, no tenía a mi familia", recuerda el jugador de su fichaje por el Real Madrid en junio de 2003.

David y Victoria Beckham en 2003 en Madrid

Su documental de Netflix arroja un sincero testimonio sobre su infancia, su trayectoria a través de diversos clubs fútbol, sus años en la capital madrileña y sus manías más personales, como el escrupuloso orden que lleva en casa.

La persecución mediática que ya era brutal en Inglaterra se volvió insostenible en España. Se cuestinó mucho por qué Victoria tardó tanto tiempo en mudarse a Madrid, a lo que ella responde ahora: "Le dije a David: 'No tenemos dónde vivir, ni colegio…". Su llegada fue tremendamente mediática: "Llegó a la ciudad como si fuera el presidente de Estados Unidos".

"Teníamos que pensar en la familia. Tenía dos hijos. Y eso es lo que muchos no tuvieron en cuenta. Cuando me criticaron por no ir a España desde el primer momento… No podía mudarme hasta tener un colegio para Brooklyn. Pero todo se lo inventaron y lo sacaron de contexto. Nunca fue por España", detalla.

"Nunca dije que España oliese a ajo"

Que la revista Vogue titulase una entrevista a Victoria con que la modelo odiaba España porque "olía a ajo" fue el empujón que mutó a rechazo lo que en principio había sido admiración. La ex Spice Girl se convirtió en enemigo público de un país entero.

"Yo era la villana. Dijeron que odiaba España y que olía a ajo. Yo no dije nunca eso", dice, muy tajante.

Crisis en su matrimonio

La gran diferencia a la hora de afrontar el asedio mediático era que hasta ese momento siempre habían estado juntos frente a esa adversidad, pero con David en Madrid y Victoria en Reino Unido las cosas se complicaron. La mediática -y supuesta- infidelidad del futbolista con su ex ayudante personal, Rebecca Loosl, no ayudó a mejorar la situación.

"Fue la época más difícil para nosotros. Porque parecía que todos iban contra nosotros. Y si soy sincera, estábamos enfrentados. Hasta Madrid, éramos nosotros contra todos, pero estábamos juntos; nos teníamos el uno al otro. Pero en España no nos teníamos el uno al otro. Y eso es triste. No te haces una idea de lo difícil que fue. Y de cómo me afectó", cuenta Victoria, que añade: "Nunca en mi vida he sido tan infeliz".

"Nunca en mi vida he sido tan infeliz"

David sufría por la impotencia de no poder controlar lo que sucedía. "Cada vez que nos levantábamos había algo más. Y los dos sentíamos no ya que nos perdíamos el uno al otro, sino que nos ahogábamos. Verla sufrir era increíblemente difícil. Pero somos luchadores. Y en ese tiempo necesitamos luchar por el otro y nuestra familia. Y lo que teníamos valía la pena para ser luchado. Pero, al final, es nuestra vida privada", dice el futbolista.

Narran su estancia en España como una auténtica pesadilla, un infierno que finalmente no terminó con un matrimonio unido desde hace más de 14 años.