La vida personal de Falete: su edad, su pareja actual, el falso secuestro de su ex y fotos de joven | Gtres

El flamenco forma parte del ADN de Falete. Prácticamente, desde la infancia, ha estado en contacto con la música muy de cerca gracias a su padre, Falín, uno de los Cantaores de Hispalis, a quien perdió por un cáncer de pulmón. Aunque estudió peluquería y estética, al final, la vida le ha llevado por el camino de la música.

A su 46 años, su carrera musical está marcada por sus seis discos: Amar Duele, Puta Mentira, Copla Que Nos Han Matao, Quien Te Crees Tú, Sin censura y Prefiero Ser Así. No obstante, el artista de S.O.S ha despertado gran simpatía por el público por su lado más personal.

Falete en los Premios Shangay de 2005 | Gtres

Su infancia y sus comienzos en la música

El cantante nació en Sevilla en el año 1978. En el momento en el que Falete llegó al mundo, los médicos tiraron de su brazo para sacarle en parto, lo que le provocó una parálisis branquial.

Falete en la Semana Internacional de MNoda Flamenca en Sevilla en el año 2006 | Gtres

Su debut sobre los escenarios fue en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, cantando para la bailaora La Chunga. Aunque parte de su amor por la música se lo debe a su padre, quien le debe mucho es a Jesús Quintero, su padrino en el ámbito artístico. "Él fue mi descubridor ante el gran público. Me brindó la oportunidad de poder hacer esos programas de televisión. Él me enseñó a como tenía que hacerlo. Es un ser entrañable para mí, al que quiero muchísimo", ha expresado, tal y como recoge El Español.

Con su primer disco, Amar Duele, consiguió el Disco de Oro, y fue el mismo Quintero quien le entregó este reconocimiento en uno de los conciertos del artista en el Teatro Lope de Vega de Sevilla en el año 2005.

Falete durante la presentación de su disco 'Quién Te Crees Tú' | Gtres

Su pareja actual

En lo que respecta al amor, sabemos que su corazón está ocupado por el compositor puertorriqueño Omar Dalí.

Fue en el programa de Bertín Osborne, cuando habló por primera vez de su pareja. "Vivo con una persona a la que quiero mucho, y lo quiero todavía más porque me da mi espacio, me da mi sitio, no le interesa quién soy, ni mi profesión", expresó el artista de Procuro Olvidarte.

Tal y como contó el artista en declaraciones en Lecturas recogidas por Divinity, el sevillano llevaba conviviendo con el puertorriqueño desde 2015, haciéndose pareja de hecho.

La historia del falso secuestro de su ex pareja

Antes de que Omar llegara a su vida, José Isaac R.S fue otro de los amores del cantante. Según recoge el ABC, fue el 13 de octubre de 2008, cuando Isaac, también apodado como 'Caballito de Mar', llamó a la Policía denunciando que había sido víctima de un secuestro exprés. Supuestamente, los "secuestradores" querían que Falete pagara su rescate.

La contradicción de sus argumentos se hizo evidente al ver que no existía móvil concreto, con el que llamaran al cantante. Sus declaraciones fueron muy llamativas, ya que dio detalles tan 'significativo' como que los secuestradores tenían "acento andaluz", ambos tenían el pelo rapado, y que uno de ellos llevaba chándal verde y chanclas; y que incluso en el retrovisor del coche en el que fue secuestrado había un muñeco que representaba al Fary.

Finalmente, después del estreno del disco de Falete y de que su "secuestro" fuese noticia en la prensa rosa, acabó Isaac confesando que no hubo ningún secuestro, y que, supuestamente, era maquinación con Falete para ganar dinero.

Con todo ello, no dudó en rentabilizar su situación y sacar la canción 'Que me secuestran'. Según cuenta el mundo, actualmente Isaac vive en la calle