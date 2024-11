Así es Cristina Gallego: su edad, por qué dejó la danza y su talento con el ukelele

Muchos la conoceréis por El Intermedio, pero Cristina Gallego tiene una gran cantidad de cosas por mostrar. La cómica se ha vuelto una indispensable Atresmedia, y así lo demuestra con su talento en la comedia y en todo lo que le echen.

Su faceta como actriz también la ha hecho reconocida hasta en la gran pantalla: la colaboradora de televisión forma parte del reparto de películas como Vacaciones de Verano, de Santiago Segura y Me he hecho viral, dirigida por Jorge Coira.

Pero, ¿de dónde sale Cristina Gallego? Se trata de una actriz nacida en Cáceres en 1979 que, a los 18 años, decidió mudarse a Madrid para hacer florecer su carrera profesional. Pero ya desde pequeña tuvo inquietud en disciplinas artísticas.

Un inicio como bailarina

De niña, Cristina Gallego empezó a estudiar danza y acudió a clases en la Escuela de Danza Sbelta, de Cáceres. "El ballet clásico fue mi primer contacto con una disciplina artística. Me gustaba mucho. Empecé muy pequeñita y le dediqué ocho años", contó en una entrevista en Grada.

No obstante, con mucha pena tuvo que abandonar el baile, por lo que empezó a dar clases de teatro. "Me vi obligada a dejarlo por problemas físicos. Para entonces ya me había apuntado al grupo de teatro del colegio, y allí fue donde definitivamente me enamoré del escenario", reveló la cómica.

Como no había escuela de interpretación en su ciudad natal, se mudó a la capital, donde cursó Estudios Superiores de Arte Dramático en la Escuela de Formación Actoral Gina Piccirilli. "Llegué a Madrid con muchos sueños y sin tener ni idea de lo que me iba a encontrar. No había plan. Solo tenía un objetivo, ser actriz. Fue muy kamikaze por mi parte, ¡y muy valiente!, pero de eso me he dado cuenta con los años", expresó.

Su sueño, finalmente, se cumplió, y así lo puede asegurar a sus 45 años: "Llevo 24 años en Madrid y no he dejado de subirme al escenario. Tengo la inmensa fortuna de vivir de mi trabajo y de disfrutar haciendo lo que más me gusta. He cumplido más sueños de los que tenía en la lista y me siento muy privilegiada y profundamente agradecida por ello. Y, además, sigo soñando".

Cabe destacar que Gallego ha triunfado en el teatro, a través de obras teatrales de directores como Miguel Ángel Lamata, Emilio del Valle y Luciano Cáceres, entre muchos otros.

Su época en Japón

Cristina Gallego destinó un año de su vida en vivir en Japón. Allí trabajó como actriz de musical en el parque temático Parque España. Cuando tienes 20 años, descubrir una cultura tan diferente te modifica inevitablemente. Me enamoré profundamente de Japón, de su gente, del idioma, de su gastronomía y de muchos aspectos de su cultura que trato de seguir cultivando en mi vida, como el respeto a todo y a todos, la importancia del silencio, la armonía con la naturaleza, la calma, la paciencia que les caracteriza y la gratitud que les define como sociedad", reveló en Grada.

Además, se mostró reflexiva sobre la diferencia cultural: "Si en Occidente pusiéramos en práctica muchos aspectos de la cultura nipona estoy convencida de que seríamos mucho más felices". La extremeña no descarta volver a vivir en el país nipón.

Un gran talento al ukelele

La versatilidad de Cristina Gallego la lleva también a tener un gran talento con la música. La cómica comparte en redes sociales canciones tocadas al ukelele y cantando, algo que la hace especialmente feliz como hobby.

"Cantar me hace feliz y me ayuda a curar. Es mi modo de conectar con mi parte más melancólica a la que cuido de una manera especial. No soy músico y no está en mis planes dedicarme a ello a nivel profesional, disfruto tocando el ukelele y versionando mis canciones favoritas. Ese podría llegar a ser mi proyecto, 'Versiones tristes al ukelele', y estaría dirigido a los melancólicos felices como yo", reflexionó en el mencionado medio.

Su carrera profesional se completa con un C2 de inglés y diversos trabajos de locución para televisión, radio, series de animación y narración de audiolibros.