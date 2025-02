La vida personal de Minerva Piquero: su edad, su hija actriz y sus inicios como presentadora del tiempo

Las presentadoras del tiempo dejan huella, y si no que se lo digan a Minerva Piquero, quien se convirtió en un rostro cotidiano para los espectadores por dar la meteorología en Antena 3.

La comunicadora estuvo nada menos que 15 años informándonos del tiempo que iba a hacer, concretamente la vimos en nuestras pantallas desde 1989 hasta 2004. Y después de esa experiencia, ya metida en el corazón de la gente, se embarcó en otras aventuras.

La trayectoria de Minerva Piquero

Nacida en 1967 en Oviedo, Asturias, Minerva Piquero dio un giro a su carrera en 2004, cuando pasó a ser presentadora junto a José María Íñigo del programa Carta de ajuste. Un año después se puso al frente de El sábado.

Pero Minerva no se detuvo ahí. En enero de 2012 asumió el cargo de directora de Comunicación y Relaciones Públicas en Dentsu Aegis, un grupo multinacional de agencias, alejándose así un tiempo de los medios convencionales, pero encontrando un sector en el que crecería. Posteriormente, desde septiembre de 2021 hasta enero de 2023, fue directora de comunicación en Sygri.

Pero Piquero volvió a su faceta de presentadora, concretamente del programa La Vida Es Bella en OndaMadrid, lo que ha demostrado su versatilidad y pasión por la comunicación. En 2022 también presentó Disfruta Madrid en Telemadrid.

Cuando empezó con este último proyecto, expresó su emoción de volver a este rol laboral en la revista Diez Minutos: "Nunca descarté volver pero pensé que esa oportunidad no volvería y la verdad es que me lo estoy pasando muy, muy bien".

Además, cabe destacar la faceta literaria de Minerva, pues publicó su primera novela en 2019, titulada Nacida libre.

Su vida personal

En el ámbito personal, cabe destacar la vida sentimental de Minerva. La comunicadora estuvo casada con el economista Mario Andrada, y con él se convirtió en madre de sus dos hijos: Gabriela y Lucas, de 24 y 15 años respectivamente.

Cabe destacar que Gabriela ha seguido los pasos artísticos de su madre y se ha introducido en el mundo de la interpretación desde su adolescencia. La joven protagoniza la película Pídeme lo que quieras, basada en la famosa saga de Megan Maxwell.

Gabriela siempre ha resaltado la relación que tiene con su madre, un pilar fundamental para ella: "Encontré trabajo y mi madre me apoyó. Ella es mi mayor apoyo. Incluso en esta película. ¡Hasta me daba tips para interpretar mejor las escenas eróticas! Es que con mi madre tenemos ese tipo de conversaciones cada dos por tres. Es mi mejor amiga, lo sabe todo sobre mí y por eso tiene la capacidad de aconsejarme bien. Me ve tal y como soy... Y esa es una suerte enorme".

Recientemente, madre e hija entregaron juntas el premio a Mejor diseño de vestuario en los Goya 2025.

La comunicadora se separó hace casi una década, pero encontró de nuevo el amor. Así lo contó públicamente: "He encontrado a alguien que me da seguridad y tranquilidad y eso es muy bonito. Estoy muy contenta". No obstante, prefiere mantener la identidad de su pareja en privado: "De momento, guardo la relación con mucho celo porque para mí es un tesoro" .

La enfermedad que atravesó

Minerva Piquero sufrió tiroides, lo que le provocaba subir de peso con facilidad, y desgraciadamente por ello acaparó las portadas.

Eso le provocaba mucha inseguridad, tal y como relató ella misma: "Los medios cebaron el mensaje de mi físico y fue terrible. Yo llegué a tener vergüenza de salir de casa. Titulares como 'irreconocible' eran tremendos para mí. Fue una etapa muy dura".

No obstante, consiguió salir del bache: "Encontré a una nutricionista que me ayudó muchísimo. Me entendió, vio el momento que estaba viviendo, porque yo ya tenía 50 años".