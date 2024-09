La vida personal de Victoria Federica: su edad, qué operaciones se ha hecho y su último novio

La Familia Real española se ha escondido mucho de la prensa y sus apariciones públicas se han limitado a eventos institucionales. Todos menos Victoria Federica de Marichalar y Borbón, quien se ha convertido en una auténtica celebrity e influencer y acumula casi 300.000 seguidores en Instagram, donde presume de sus viajes y sus planes.

Con 24 años, la it girl madrileña se ha hecho de oro, llegando a ganar 50.000 euros mensuales y más de un millón de euros al año. Su carrera llega a la televisión, ya que forma parte de la última edición de El Desafío y competirá junto a estrellas como Roberto Brasero, Lola Lolita o Feliciano López.

Los padres y el hermano de Victoria Federica

Victoria Federica es la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar y nieta de los reyes eméritos de España. Nació el 9 de septiembre del 2000 pasando a ser la quinta sucesora al trono español tras las princesas Leonor y Sofía, su madre y su hermano mayor, Felipe Juan Froilán.

Victoria Federica y Felipe Juan Froilán | Getty

A diferencia del resto de su familia, su hermano y ella se han distanciado de la 'invisibilidad' de los Borbones. Mientras la influencer ha apostado por las redes, Froilán ha ocupado los principales medios de comunicación con algunas polémicas como su disparo accidental en el pie y sus fiestas y peleas en populares discotecas de Madrid.

La carrera como influencer de Victoria Federica

La joven de 24 años estudió en algunas de las escuelas más prestigiosas del país. Sus primeros años los cursó en el San Patricio y después en el St. George de La Moraleja y empezó un grado de negocios en una universidad estadounidense, aunque la terminó abandonando para dedicarse a las redes sociales.

Su padre estuvo a su lado durante estos años asesorándola sobre el mundillo de los influencers y terminó decantándose por la moda. Su debut fue en la Semana de la Moda de París, un importante primer paso que la ha llevado a trabajar con marcas tan prestigiosas como Dior y Loewe.

Ha sido portada de las revistas Vogue España, Harper’s Bazaar o Elle, fue invitada a la gala de los Latin Grammy en Sevilla y ha colaborado con decenas de marcas como hoteles de lujo o restaurantes para promocionarlos.

En la actualidad, su Instagram está repleto de imágenes de sus viajes por todo el mundo. Ibiza, Maldivas, México, Sri Lanka, o París, entre muchas otras partes.

Qué operaciones se ha hecho Victoria Federica

Su antes y después ha sido muy evidente, lo que ha dado lugar a miles de historias sobre posibles retoques u operaciones estéticas.

Varios medios de comunicación han señalado que Victoria Federica se habría aumentado los labios con ácido hialurónico, elevado la cola de las cejas y nariz y elevado los pómulos.

La discreta vida sentimental de Victoria Federica

Los amoríos de la hermana de Froilán es uno de los temas que ha preferido dejar guardados en un cajón y casi ni mencionarlos. Su primera pareja conocida fue el torero Gonzalo Caballero, aunque su relación más larga fue con el DJ Jorge Bárcenas con el que estuvo saliendo durante tres años y terminaron en mayo de 2022.

Se conocieron en el Starlite en 2019 y surgió la magia. Se enamoraron y a finales de 2021 se fueron a vivir juntos en un pisazo en el Paseo de la Castellana.

Jorge Bárcenas y Victoria Federica | Getty

Tras tres años, Victoria Federica dejó a su novio por un "enfriamiento de sentimientos" y regresó a casa junto a su madre, la infanta Elena. Más de un año después, Jorge rompió su silencio y confesó que tenía una relación cordial con su ex: "Tenemos buena relación. Coincidimos en eventos y tal".

Además, reveló cómo había llevado estar saliendo con una de las personas más conocidas del país: "Creo que cada uno, cuando tiene pareja, se lleva de la mejor manera que puede. Se disfruta, se es feliz, y a mí me tocó una cosa que era algo más mediática de lo normal".

"Lo hemos llevado genial, siempre siendo educados y respetuosos con todo el mundo, disfrutando nosotros y centrados en nuestro trabajo", aclaró.

En los últimos meses, se ha hablado de posibles nuevos intereses románticos de la joven como el Míster España 2022, Rubén Gaitán, o el campeón de Moto3, Albert Arenas. A pesar de ello, la propia Victoria contó en una entrevista con ABC que no había estado con tanta gente como se decía.

"Nunca me ha gustado hablar demasiado de mis relaciones, principalmente por respeto a la otra persona. Lo que hablen por fuera no puedo controlarlo. Pero respondiendo a su pregunta, no, no he tenido tantas parejas como se ha comentado", explicó.