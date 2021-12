De Virgen María a conejita Playboy: el sensual vídeo de la hija de Verónica Forqué

María Forqué, artísticamente conocida como Virgen María, ha vuelto a revolucionar sus redes sociales con sus últimas publicaciones. La hija de Verónica Forqué y Manuel Iborra ha publicado un vídeo en el que aparece con un minúsculo bikini negro presumiendo de sus exuberantes curvas por completo del icónico logo de Playboy.

A bordo de un avión de la compañía de conejitas más famosa del mundo, Virgen María toma los mandos en cabina. Y no solo en la del avión, ya que también ha creado la música del spot junto al artista naive supreme.

Se trata de un nuevo proyecto artístico en colaboración con Playboy y la firma de moda Big Bunny, que lanzan una colección conjunta el viernes 3 de diciembre. Un proyecto en el que también se encuentra la influencer española Miranda Makaroff, el artista Filip Custic —con quien María Forqué asistió a la premiere de Casa Gucci y arrasaron con sus estilismos— así como la drag de Rupaul's Drag Race Gigi Goode o la cantante estadounidense Tanerélle.

Un ambicioso proyecto que ha llegado nada más y nada menos que a Times Square, donde ya se ha anunciado su lanzamiento en una de sus luminosas fachadas.

Virgen María: el significado de su nombre

En varias entrevistas, María ha explicado de dónde sale el nombre de Virgen María, su álter ego. "En los templos de hardcore y de hardstyle a los que iba, se iba a rezar al DJ. Eran casi todo hombres y eran como mesías que iban a venerar. Entonces yo pensé que quería ser la Virgen María, la deidad de los templos de sonido que para mi son más iglesia que la propia iglesia", explicó en una entrevista para Vorágine TV con motivo de su actuación en el festival Sónar Barcelona en 2019

Encontró la solución a sus complejos en el arte desnudo

Antes de dedicarse a la música, María empezó haciendo performances que combinan la danza, el pole dance y otras artes escénicas. En una entrevista para El español, ha explicado qué supone para ella la performance desnuda, una disciplina que descubrió en un campamento en el campo cuando viajó a Nueva York: "Me gustó mucho la libertad de la performance que te permitía hacer lo que quieras estando desnudo. Porque a mí me traumatizaron mucho de adolescente cuando me hice mujer".

Sobre este trauma, la joven ha confesado que incluso le llevó a tener problemas alimenticios: "Como tenía el pecho grande, como que me lo tenía que tapar porque si no era una puta. Como que me crearon un concepto muy raro de lo que era ser mujer y tener un cuerpo sexual y desarrollé problemas de alimentación porque no quería tener pecho".

Hasta 5.000 euros mensuales en Only fans

María Forqué ha encontrado en las redes sociales una gran fuente de ingresos. El año pasado saltó la noticia de que vendía su ropa interior por Internet, llegando a cobrar 500 euros por unas braguitas usadas, pero también percibe dinero de sus dos cuentas en Only Fans.

"Más libre que Only Fans no hay nada, porque tu creas el contenido que tú quieres, en el momento en que tú quieres y nadie te dice cómo hacerlo, simplemente se llevan un 10%", ha revelado en la mencionada entrevista.

"Yo personalmente hago entre 2.000 y 5.000 euros al mes entre los dos Only Fans, es un buen sueldo", ha añadido.