Will.i.am muestra su amor por Britney Spears tras estrenar juntos la canción 'Mind Your Bussines'

Britney Spears ha cambiado el It's Britney bitch! por Mind your Bussines, bitch! (métete en tus asuntos, zor**).

Este es el verso que la princesa del pop repite una y otra vez en la canción del mismo nombre que acaba de estrenar con el músico y productor Will.i.am, con el que ya colaboró en 2013 en el exitosísimo tema Scream and Shout.

Mientras, el productor canta sobre los que miran a Spears demasiado de cerca por morbo y beneficio: paparazzis, prensa, curiosos... "¿Dónde está, dónde está, dónde está?" rapea, cantando como si fuese la voz de quienes vigilan a Spears:"Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Demasiada vigilancia, vigilancia... Observándome... Observándote, observándote".

Una letra que parece autobiográfica y muy relacionada con la vida de Britney, que se ha visto sometida al escrutinio público y la persecución mediática desde que se hizo famosa con 17 años cuando estrenó Baby One More Time.

La cantante parece recuperar poco a poco el control de su carrera musical tras la liberación de la tutela a la que estuvo sometida durante 13 años. Colaboró hace poco con Elton John en Hold Me Closer y ahora busca repetir éxito con Will.i.am.

Britney no se ha pronunciado sobre lo que significa para ella este regreso a la música, pero el que sí lo ha hecho es Will.i.am. El miembro de Black Eyed Peas ha concedido una entrevista para el programa CBS Mornings en el que destaca el valor de la intérprete como cantante pero también como persona.

Su admiración y apoyo a Britney Spears

"Es una de las personas más intrépidas, fuertes, amables y puras que he conocido en mi vida... Siempre me encantó trabajar ella y siempre lo haré. Colaborar con ella de vez en cuando, cuando estás en el estudio, cuando estás haciendo música, eso es lo único que importa. Veo la misma luz, la misma alegría, el mismo amor y pasión", aseguraba, evocando cuando ya trabajaron juntos para Scream and Shout en el año 2013.

Además, ha reiterado su apoyo a la cantante en la ardua batalla judicial que libró contra su padre Jamie por su custodia. "He sido fan, amigo y partidario de Britney a lo largo de los años. Un partidario en cuanto a una persona que sale y escucha su música, un partidario en cuanto a alguien que está allí para ayudarla a defenderla en sus momentos en que luchaba por su liberación. Ella es una persona increible", dijo.

Will.i.am asegura que la letra de la canción habla de la necesidad de repertar la privacidad de cada individuo, algo totalemente fundamental para el desarrollo de una vida cotidiana. También ha defendido la libertad de Britney de publicar lo que quiera en Instagram. Sus vídeos bailando han sido cuestionados en multitud de ocasiones.

"La música es una terapia para muchas personas. Bailar es una terapia para mucha gente. Te ayuda con cualquier cosa por la que estés pasando. Eso lo veo cada vez que la veo bailar en su Instagram. Me enciendo, porque veo cuánto ama la música. Cuando estás en el centro de atención, muchas veces solo quieres vivir tu vida. Eso tiene que ver con la privacidad y todos los demás, cada individuo que siente que no está viviendo una vida privada en las redes sociales. Hay una línea delgada, y todos merecen su propia versión de privacidad", explica.

Hace solo unos días, la cantante anunciaba que este mes de octubre se publicará un libro con sus memorias, bautizado The Women in Me, en el que previsiblemente de su testimonio sobre estos 13 años tutelada.