Britney Spears anuncia la publicación de su libro autobiográfico 'The Woman in Me'

Britney Spears está decidida a contar la historia de su vida. Ha sido escudriñada en miles de portadas, titulares de prensa, programas de televisión, tertulias, documentales... Pero pocas veces con su propio testimonio.

Dos años después de que un juez la liberase de la tutela judicial que la mantenía bajo la supervisión de su padre, Britney Spears se hace dueña de su relato. Lo ha convertido en un libro autobiográfico que saldrá a la venta el próximo 24 de octubre.

'The Woman in Me (La Mujer que Hay en Mi)' contará -previsiblemente-, el "calvario" al que estuvo sometida durante 13 años. "Llega... Mi historia. En mis palabras. Por fin. ¿Estáis preparados?", dice el vídeo que anuncia la publicación.

Aunque en un primer momento aceptó vivir bajo la tutela de su padre James Lynn Spears por sus desajustes y problemas de salud mental, las circunstancias cambiaron cuando -según su testimonio- la obligaron a trabajar sin descanso. Unas giras y conciertos que llevaba a cabo medicada y sin tiempo para desarrollar su vida personal.

No tenía teléfono móvil propio, no podía conducir, sus relaciones de amistad estaban totalmente controladas y no disponía de su propio dinero. Lynn Spears controlaba su fortuna y le otorgaba una pequeña cifra mensual para gastos personales. Además, Spears ha relatado insultos diarios: "Me llamaba gorda todos los días".

La relación con su hermana Jamie también se ha tambaleado en numerosas ocasiones. Britney la ha acusado de aprovecharse de su fama y de coartar su libertad apoyando a sus padres en el proceso judicial de la tutela. Con su madre parece que las cosas han mejorado en los últimos meses. Es la única con la que ha establecido algún tipo de contacto tras la batalla en los juzgados. Ninguno de los tres acudió a su boda con Sam Asghari en junio de 2022.

Britney Spears es una superestrella mundial desde que cumplió los 17 años. Era una adolescente cuando su canciónOps.. I did it again se conviritó en 1998 en un hit global.

Todo el planeta conocía su cara. La bautizaron como "la princesa del pop" y desde entonces forma parte de la historia de la música reciente. Su descenso a los infiernos llegó en 2001, cuando su complicado divorció, la maternidad y los excesos la sumieron en una espiral de problemas mentales. El asedio de los paparazzi transformó sus problemas mentales en un circo mediático y las secuelas de todo aquello todavía le pasan factura.

La historia de cómo se rompió la mujer que hay dentro de ella llegará a las librerías el próximo24 de octubre.